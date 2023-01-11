Страшні бої за схід: чи зможуть ЗСУ утримати Бахмут і Соледар та чому ці міста такі важливі для окупантів

Українські військові мають усі шанси вистояти і втримати важливі міста

Вже кілька тижнів підряд окупаційна армія росії потужно штурмує місто Соледар (Донецька область), однак Збройні сили України утримують оборону населеного пункта і посилюють навколо нього свої сили та засоби.

Як у коментарі виданню "OBOZREVATEL" пояснив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, попри важливість Соледара для росіян, вони все ж не полишають спроб відбити у українців Бахмут. Однак захопити його в лоб у них не виходить і вони це чітко усвідомлюють.

"Армія росії зазнає великих втрат. Тому пригожин (засновник ПВК "Вагнер" євген пригожин — ред.) перекинув сили з-під Бахмута та інших найменш актуальних, на їхню думку, ділянок фронту в район Соледара", — сказав він.

Романенко порівнює нинішню ситуацію у Соледарі із минулими невдачами окупантів у районах Сєвєродонецька і Лисичанська, які вони тривалий час намагалися захопити, зазнали там величезних втрат, але так і не досягли мети. Водночас, маючи такий досвід, росіяни прийняли рішення не брати Лисичанськ у лоб, адже місто розташоване на височині. Натомість вони застосували там тактику оперативного охоплення, яка в подальшому привела до того, що українські військові змушені були відступити.

"Тому і з Бахмутом використовують ту саму модель. Оскільки не вдається взяти місто в лоб, з півночі та з півдня здійснюється спроба оперативного охоплення", — пояснив фахівець.

На запитання журналіста, чому для росіян таким важливим є саме Бахмут, Романенко пояснив, що з воєнного погляду він має велике значення, адже там є вкрай важлива дорожня розв'язка. Тобто, якщо окупанти захоплять Бахмут, це надасть їм можливість подальшого наступу на Часовий Яр, Слов'янськ та Краматорськ.

На думку західних аналітиків, серед інших причин є й факто того, що у Соледарі знаходяться великі поклади солі та гіпсу. Водночас Бахмут – це шахти, вугілля. Тобто окрім військового та військово-політичного, є ще й економічне підґрунтя.

Що стосується подальших прогнозів розвитку подій на цьому напрямку Романенко запевняє, що у ЗСУ є хороша перспектива вистояти і утримати ці міста.

"З урахуванням того, що туди прибув командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Сирський, він вирішує питання про перекидання на цей напрямок резервів, озброєнь, техніки та особового складу. Тому є перспектива того, що нам вдасться встояти як у напрямку Соледара, так і Бахмута. Якщо ми втримаємо Соледар, ворог не зможе реалізувати й інший варіант захоплення того ж таки Бахмута шляхом його оточення", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому окупація українського Бахмуту може бути не наказом диктатора володимира путіна, а забаганкою очільника ПВК "Вагнер" євгена пригожина.