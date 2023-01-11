Переговори України та росії в Туреччині: ЗМІ повідомили про перший "підсумок", росіяни відповіли

До зустрічі представників двох ворогуючих країн доєдналися й турецькі політики

У середу, 11 січня, в Анкарі (Туреччина) пройшли переговори за участі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та омбудсменки рф тетяни москалькової. За даними, які з'явилися у ЗМІ, українській стороні вдалося домовитися про повернення з російського полону ще чотирьох десятків захисників, однак росіяни цю інформацію спростували.

Про це повідомило видання Sky News, зазначивши, що обговорення щодо обміну військовополоненими, які зараз перебувають у росії, тривало близько 40 хвилин.

"Під час переговорів, які тривали сорок хвилин, сторони домовилася про обмін 40 військовополоненими, але подробиці поки не відомі", — йдеться в тексті публікації.

Що стосується російської сторони, то вона вже встигла спростувати інформацію щодо домовленості про обмін. Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на слова омбудсменки рф тетяни москалькової. За її словами, мова під час перемовин йшла не про новий обмін, а про той, який вже відбувся раніше.

"Раніше ми обмінялися з Дмитром Лубінцем (український омбудсмен — ред.) списками про полонених, яких ми просили взаємно звільнити. Працюючи з нашими відомствами, з Міністерством оборони, зі спецслужбами, ми за нашими списками змогли повернути понад 40 людей з російської сторони, та 40 з боку України", — пояснила вона.

Варто додати, що українська сторона поки цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, що 11 січня уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець прибув до Анкари, аби зустрітися там із російською омбудсменко тетяною москальковою. Як стало відомо згодом, зустріч, на яку цього разу приєдналися й турецькі політики, сторони повинні провести у два раунди.

Крім діалогу щодо чергового обміну, Лубінець також обговорив із москальковою гуманітарні питання та "зернову угоду".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час останнього обімну полоненими, який відбувся 8 січня, Україна повернула півсотні бійців зі складу ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, Прикордонної служби, ВМС та навіть із Сил спецоперацій. Серед них 33 офіцери та 17 рядових та сержантів.