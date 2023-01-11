Спеціально для поранених: Ердоган запропонував відкрити ще один спецкоридор до Туреччини

Туреччина пропонує лікувати у себе поранених на війні

Після недавніх закликів турецької влади на адресу росії припинити вогонь в Україні офіційна Анкара виступила з новою ініціативою — відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, зокрема в Україні, транспортуватимуть на лікування до Туреччини.

З відповідною пропозицією виступив у середу, 11 січня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на Міжнародній конференції омбудсменів, повідомляє турецька газета Hürriyet.

Говорячи про гуманітарні ініціативи, зокрема, про зерновий коридор, відкритий у Чорному морі для вивезення українського зерна повз по суті морську блокаду росії, Ердоган сказав: "(Представник Міністерства закордонних справ Туреччини Мартін — ред.) Шереф зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не тільки з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому".

Як повідомлялося, раніше в середу в Туреччині відбулася зустріч омбудсменів України та росії, яка стосувалася повернення з російського полону громадян України.