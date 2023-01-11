“Маю право”: організатор гучної вечірки у Куршевелі різко відповіла українцям на хейт

Дівчина не змогла зрозуміти, в чому проблема гучної вечірки в Куршевелі в той час, як на батьківщині триває війна

Учасниця скандального дня народження в Куршевелі, на якому модель Каріна Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський епатажно гуляли під українські пісні, дивується. Дівчина на ім’я Аліна Варакута не розуміє причини невдоволення українського суспільства та впевнена, що кожен має право відпочивати, як йому заманеться.

Таку думку висловила іменинниця на своїй сторінці в Інстаграм. Дівчина записала кілька сториз, у яких закликала українців думати головою.

Відео з галасливої вечірки в одному з найдорожчих ресторанів Куршевеля облетіли мережу 10 січня. На кадрах українська модель Каріна Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський, який перебуває у розшуку МВС, співали та танцювали на тлі українського прапора під пісні українських виконавців. За попередніми підрахунками, нескромний відпочинок коштував українцям 20 тисяч євро.

Наступного дня іменинниця Аліна Варакута гнівно відповіла українцям на звинувачення у галасливій вечірці за кордоном. Дівчину не збентежив той факт, що в Україні триває війна, вона впевнена, що має право на такий відпочинок, який хоче. Також вона закликала співвітчизників "думати головою", перш ніж звинувачувати її.

"Люди, думайте, будь ласка, головою перед тим, як писати мені образи. Я маю право святкувати свій день народження там і так, як я хочу", — написала Аліна Варакута.

Крім того, учасники вечірки так і не зрозуміли, чому шість пляшок шампанського Cristal стали такими популярними в мережі та на них накинулися із гнівними коментарями. До речі, пляшка обсягом 0,7 цього шампанського коштує у ресторані Bagatelle 27 тисяч гривень. Тобто сумарно лише на алкоголь компанія витратила 162 тисячі гривень.

Чоловік Аліни Варакути Дмитро Величко, який, за даними ЗМІ, відомий у вузьких колах як "Святоха", поки що не прокоментував ситуацію. Ще вчора, 10 січня, він активно постив фото та відео із гулянь, а 11 січня вирішив відмовчатися у соцмережах.

Судячи з профілю в Instagram, Аліна Варакута на початку грудня Аліна переїхала жити в Дубай. На зовсім або на період війни вона не уточнила. До цього вона викладала фото з Італії, Монако (Монте-Карло), Сейшел, Мальдів та Франції, де перебувала разом зі своїм чоловіком.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Куршевелі був затриманий український бізнесмен Костянтин Жеваго. Його можуть екстардувати до України для справедливого правосуддя.