Війна — день 323: росіяни штурмують Соледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 12 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 323 дні. Окупанти запекло штурмують Соледар, проте ЗСУ продовжують стійко тримати оборону. Водночас українські захисники продовжують наступ на лінії Сватове — Кремінна, де мають певні успіхи. Водночас ні на день не припиняється обстріл української громадянської інфраструктури російськими окупантами, які таким чином мстять за невдачі на фронті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Литва пообіцяла незабаром передати Україні зенітні установки L70.

Інформація за 9 січня доступна у зведенні: Війна — день 320: окупанти штурмують Бахмут і Соледар і готуються до нових наступів

З даними за 10 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 321: окупанти намагаються захопити Соледар та обстрілюють мирні міста

Про те, що відбувалося 11 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 322: загрозлива ситуація в Соледарі, обстріли міст тривають