Окупанти намагаються прорвати оборону на кількох напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Обстріли вздовж лінії фронту не припиняються

Міністерство оборони росії призначило нового командувача російським вторгненням — валерія герасімова. Він найвисокопоставленіший офіцер у російських збройних силах. Ймовірно, його призначили для спостереження за великим наступом, який, на думку російської верхівки, вони можуть провести у 2023 році.

Про це пише Інститут вивчення війни. Вони також наголосили, що оцінювали Луганську область як територію для військової операції. Однак герасімов "швидше за все, керуватиме дезорганізованою командною структурою, яка страждає від постійних, постійних і невдач, що самопідкріплюються", — повідомляється у звіті ISW.

Українські військові продовжують оборону у найбільш гарячій точці Соледарі. Також Сили оборони ведуть контрнаступальні операції у районі Кремінної, а росія атакує під Сватово. За даними Генштаба, атаки відбили у районі Стельмахівки та Кремінної на Луганщині та Роздолівці, Солі, Червоної Гори, Парасковіївки, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Первомайського та Красногорівки Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Росіяни намагаються відновити позиції біля Сватового як у Харківській, так і Луганській області. Під Гряниківкою ворог зазнав втрат. Українські сили продовжують контрнаступальні операції у районі Кремінної. Щоб не втратити окупований населений пункт, на допомогу мобілізованим залучили досвідченіших військовослужбовців російської армії. Росіяни бояться, що Кремінну можуть відрізати з півдня. Українські військові продовжують бити по тилах окупантів.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині тривають запеклі бої за Соледар. Російські війська могли перекрити основні шляхи постачання міста. Однак про оточення поки не йдеться, хоча росіяни активно просувають цю ідею. Наступають окупанти і на північному сході та південному заході від Соледара. Тактичні успіхи на цьому напрямі викликали розкол усередині росії — приписати собі намагаються як збройні сили рф, так і вагнерівці. У районі Бахмута та Авдіївки також продовжується наступ. У західній частині Донецької області ворог напередодні активізувався у районі Пречистівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни бояться українських ударів та виводять ключові об’єкти та реструктуризують логістичні мережі. Зокрема, вивели точки запуску безпілотників із Херсонщини до Криму та до російського Краснодарського краю. Українські та російські війська перестрілюються через Дніпро. На Запоріжжі окупанти користуються Мелітополем як перевалочним пунктом, а не як вузлом логістики.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, чим українським військам може загрожувати призначення Герасімова на новий пост. В Інституті вивчення війни також оцінили, що, крім перспективи наступу в Луганській області, є малоймовірний, але ризик атаки з боку Білорусі. Про таку можливість говорять інші джерела.