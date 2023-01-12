росія пішла ва-банк: Данілов пояснив, чому найближчі місяці війни стануть вирішальними

рф пішла на кадрові зміни, адже більше затягувати війну вона не може

росія, втомившись від невдач у війні з Україною, прийняла рішення підвищити ставки і зняти з посади головного командувача військ вторгнення на українські території генерала сергія суровікіна. Його місце зайняв очільник російського генштабу зс рф валерій герасимов. Це свідчить про те, що у найближчі місяці агресор, який вже не здатен розтягувати конфлікт через недостатність ресурсів, йтиме ва-банк, намагаючись досягнути хоча б незначних перемог на фронті. Саме вони і стануть вирішальними.

Таку інформацію у черговому ефірі щоденного всеукраїнського телемарафону озвучив секретар РНБО Олексій Данілов, зазначивши, що зараз у росії почалися серйозні кадрові зміни і це лише початок.

"У росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З вчорашнього дня є внутрішні суперечки між тими арміями, усувають представників пригожина і Кадирова, мається на увазі суровікін. Там відбуваються певні процеси, і це тільки початок. Ситуація пов'язана з тим, що вони добудовують так звану катехонську державу, яка має бути істиною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротися зі злом. А насправді самі є тим злом, про яке постійно кажуть", — пояснив він.

За словами Данілова, саме кадрові зміни у силових і воєнних структурах рф можуть свідчити про певний внутрішній конфлікт, який в подальшому переросте й у пряме протистояння між їх лідерами.

На думку секретаря РНБО наступні два-три місяці війни можуть бути вирішальними, однак ситуація у рф наразі є вкрай хиткою і є велика ймовірність того, що диктатор володимир путін оступиться і дасть слабину.

"Тому що там на сьогодні існує 3,5 армії — армія Кадирова, армія Пригожина, окремо армія збройних сил рф, які не поважають ані Кадирова, ані пригожина, і окремо зараз силові структури намагаються формувати ще одну армію. У рф розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров'я путіна, людина дуже хвора. Як тільки він буде ослаблятися, почнеться з'ясування стосунків", — додав він.

Данілов також зазначив, що наступні місяці можуть стати для українців дуже складними, адже росія готова йти ва-банк, аби досягти хоча б якихось успіхів у цій війні. Ба більше, ресурсів затягувати бойові дії у рф залишилося мало. Тобто проблеми із кожним днем війни лише накопичуються все більше і більше.

Крім того, за словами представника РНБО, кремль, який "любить символічні дати", може готуватися до певних подій, пов'язаних із 24 лютого.

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", — підсумував Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Олексій Данілов прокоментував подальший розвиток війни в Україні, пояснив плани ЗСУ та окреслив чотири етапи протистояння росії.