росія продовжує кошмарити Херсон: нардеп розповів, як врятувати місто від обстрілів

Снаряди від РСЗВ, ствольної артилерії розлітаються по всьому місту

Після звільнення Херсона воїнами ЗСУ, російські окупанти продовжують кошмарити його ракетними обстрілами чи не щодня. Народний депутат України від "Голосу" Роман Лозинський розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що зараз відбувається в Херсоні й чи ведуться активні бої в області.

За словами Лозинського, до того, як загарбники втратили окуповане ними місто, всі події відбувалися на правому березі, в умовах рівнин. Найважчі бої велися на річці Інгулець, яка була перепоною для українських військових та не давала можливості провести контрнаступ. Після перемоги там у вересні-жовтні вдалося збудувати плацдарм і наступати на Херсон.

Наразі ситуація у звільненому Херсоні залишається складною, оскільки він постійно перебуває під ворожим вогнем. Нардеп зазначає, що снаряди від РСЗВ, ствольної артилерії просто розлітаються по всьому місту.

"Наше завдання на сьогодні перш за все — вибити росіян якомога далі від Херсону. Це короткострокове тактичне завдання. Адже дистанція від ворога визначає, яку зброю він може використовувати. Якщо це півтора кілометра, то це танковий гранатомет, якщо це шість кілометрів, то це міномет або танк, якщо це 10-15 кілометрів, то працює ствольна артилерія. І ворог зараз працює досить недалеко від міста, інколи у 2 км", — сказав Лозинський.

Він також наголосив, що арсенал зброї, яку можуть застосовувати окупанти, може в десятки разів зменшитися у разі, якщо ворога буде відкинуто як мінімум на відстань 30 км.

"Якщо відкинути ворога хоча б на 30 км, то арсенал зброї, яку росія зможе використати, стане вдесятеро менше. І люди зможуть жити більш-менш спокійно в українському Херсоні. Зараз наші сили оборони цим займаються. І в дні успішних контратак місто живе набагато спокійніше", — підсумував народний депутат.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Загроза наступу з Білорусі є, — Роман Лозинський про тактику росіян, звільнення Криму та справжній ефект санкції".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 січня російські загарбники здійснили чергову атаку на Херсон. Внаслідок обстрілів у перинатальному центрі сталася пожежа. У дитячому відділенні вибуховою хвилею вибило вікна. У мережі з’явилися відео з місця події.