Соледар і Бахмут: в Міноборони прозвітували про ситуацію в гарячій точці

Соледар та Бахмут під контролем ЗСУ, але ворог намагається оточити міста

Незважаючи на гучні заяви окупантів, бої в Соледарі продовжуються — місто не здане, бійці підрозділів Сил оборони України тримаються з останніх сил. Командування противника продовжує спроби захопити місто штурмом і не шкодує солдатів.

Про ситуацію на Бахмутському напрямку розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни намагаються штурмувати одразу два міста — Соледар та Бахмут.

Війська армії рф, а також найманці з ПВК "Вагнера" продовжують наступ у районі Соледара. Мета ворога – прорвати оборону українських захисників та захопити населений пункт. Крім того, продовжуються спроби оточити Бахмут.

Росіяни кидають у бій як загони "вагнерівців", так і військовослужбовців регулярної армії рф. Українські захисники продовжують тримати позиції, ворог зазнає численних втрат. Росіяни намагаються просуватися буквально по трупах своїх побратимів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в НАТО зробили важливу заяву щодо боїв біля Соледару. Партнерів закликали посилити підтримку Україні та її армії.