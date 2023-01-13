Так "звучить" Соледар: українські воїни показали відео із міста, де точаться важкі бої

У місті йде наполеглива боротьба, чути звуки пострілів та вибухи

У місті Соледар, яке окупанти нібито вже "захопили" кілька разів, точаться важкі бої, і українські захисники стійко тримають свої позиції.

Боротьба не вщухає ні на мить, постійно чути звуки пострілів та вибухів. Такий висновок можна зробити із відео, яке показали українські прикордонники на офіційному Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил.

Кадри зроблено в четвер, 12 січня, і ще раз доводять, що про жодне захоплення міста "вагнерівцям" поки не йдеться.

"Так зараз "звучить" Соледар, місто, яке колись, до приходу в Україну російських окупантів, було одним із найкомфортніших і спокійніших у Донецькій області", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російські загарбники не зважають на втрати і сконцентрували в районі Соледара майже все боєздатне угруповання – спецназ, "десантуру", а також велику кількість зеків з різних ПВК. Проте значних успіхів усі ці озброєні бандити не досягли.