Насправді живі: більше 20 захисників України, яких вважали вбитими, перебувають у полоні — омбудсмен

Усі в’язні російських в’язниць будуть обов’язково повернуті в Україну

Друга зустріч омбудсменів України та Росії принесла різні результати, у тому числі й дуже позитивні.

Про них написав у соціальній мережі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Вперше російська сторона приїхала з пропозиціями, які ми обговорювали заздалегідь. Прориву немає, але, принаймні, пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Тему зниклих безвісти ми опрацьовуємо окремо. Є вже випадки, коли за нашими громадянами, які вважалися загиблими, і героям російська сторона підтвердила, що вони живі – 23 хлопці. Це величезний позитив ”, – повідомив омбудсмен.

Також на зустрічі обговорювалися питання громадянських людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в Росії. Визначено список людей, які з 2014-го в полоні, — 158 громадян України, більшість із яких — представники кримськотатарського народу.

"Напевно, вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, у якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їхнього повернення. Працюємо заради повернення кожного українця додому!", — резюмував Лубинець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час останнього обіду полоненими, який відбувся 8 січня, Україна повернула півсотні бійців зі складу ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, Прикордонної служби, ВМС та навіть Сил спецоперацій. Серед них 33 офіцери та 17 рядових та сержантів.