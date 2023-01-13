Суцільні руїни: російські пропагандисти показали, на що перетворили Соледар

Росіяни перетворили Соледер на руїни

Незважаючи на заяви російських пропагандистів, українські захисники продовжують утримувати оборону Соледара, на який окупанти кинули величезні сили. У спробах захоплення міста ворог, у вже властивій йому манері, не зважає ні на свої втрати ні на саме місто, буквально стираючи його з лиця землі. Раніше спокійний і тихий населений пункт із населенням 10 тисяч людей, з приходом "русского міра" перетворився на руїни.

Зараз росЗМІ, не приховуючи чи радості від знищення всього українського, чи хвастощів, у спробах довести, що щось ще можуть, принагідно заявляючи, про нібито мають повний контроль над містом, самі ж виставляють на показ сліди своїх злочинів. На опублікованих знімках можна побачити, як окупанты просто "заливали" колись мирне місто артилерією, руйнуючи всі будівлі в окрузі.

Про щільність артилерійського вогню можна також судити і по воронках від снарядів, яких довкола і в самому Соледарі тисячі й тисячі. Деякі поля стали схожі на поверхню Марса, з кратерами, через кожен метр, що видно навіть із супутника.

Інші ж розповсюджують фотографії вже з місця подій, де окупанти фотографуються навколо зруйнованих церков і підприємств.

Так, наприклад, тепер виглядає найбільше на території Центральної та Східної Європи підприємство з видобутку кухонної солі "Артемсоль".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів чому Соледар та Бахмут такі важливі для росіян.

Також ми повідомляли про те, що у Зеленського назвали ймовірні втрати Росії під Бахмутом і Соледаром.