Резніков розповів, скільки захисників Україна втрачає щодня

рф посилюєтьсяна східному напрямку для подальшого наступу, але й зазнає нищівних втрат через потужний український спротив

російська федерація, котра має на меті збільшити чисельність армії до двох мільйонів осіб, щоденно втрачає на війні в Україні по півтисячі, а то і більше, своїх військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков, зазначивши: щодня українські військові знищують близько 500-600 російських окупантів. Водночас втрати серед наших захисників удесятеро менші.

За словами міністра, зараз російське командування намагатиметься посилити особовий склад, а також збільшити кількість боєприпасів та зброї для подальшого наступу зі східних районів, де вже ведуться бойові дії.

Резніков пояснив, що українським захисникам вкрай необхідний час, аби перегрупуватися та переозброїтися, поки ЗСУ чекають чергову поставку військової допомоги від західних партнерів.

"Весна — найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми теж повинні бути готові до старту", — підсумував український міністр.

Нагадаємо, 30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що українська сторона після початку повномасштабного вторгнення втратила не менш як 20 тисяч цивільних та 100 тисяч військових.

Проте її слова спростувала українська сторона. Зеленський заявив, що дана інформація є "чутливою", тому озвучувати її мають право лише глава держави, головнокомандувач ЗСУ або глава Міноборони України.