"Не треба підносити військових на Олімп": нардеп-боєць ЗСУ про гучний закон

Військовослужбовець вважає, що відповідальність має бути передбачена тим, хто зловживає своїм службовим становищем чи безвідповідальним ставленням до обов’язків

Навколо скандального закону №8271 про посилення покарання для військовослужбовців, які відмовилися від виконання бойових наказів або самовільно залишили свої позиції, ухваленого Радою наприкінці 2022 року, не вщухають обговорення. Військовослужбовець та народний депутат України від "Голосу" Роман Лозинський в інтерв’ю "Телеграфу" висловив свою думку щодо цього закону.

Лозинський вважає, що військові, попри те, що вони обрали бути на передовій, а не ховатися від війни десь за кордоном, такі ж люди й також можуть чинити порушення, за що має бути відповідальність.

"Довіряти, допомагати – так, це не обговорюється. Але треба розуміти, що люди різні. А військові – це люди. Так, це герої, вони вирішили бути не в Монако і не в Польщі, а бути тут на передовій. І це однозначно заслуговує на повагу, але чи може військовий бути неправий чи щось порушити?.. Так, може, не треба підносити військових на Олімп і робити з них недоторканних людей, бо це завищені очікування, якщо військовий зробить щось не те, то за це має бути відповідальність", — сказав нардеп.

Він також додав, що цей закон не допоможе повною мірою врегулювати всі проблеми. Військовослужбовець вважає, що відповідальність має бути передбачена тим, хто зловживає своїм службовим становищем чи безвідповідальним ставленням до обов’язків, якщо це про людей, виконують накази.

"ВСУ це як велика родина. І як у сім’ї будуть люди, з якими ти можеш не погоджуватися і не завжди з цими людьми все сходитиметься. Тому слід виписувати таке законодавство, щоб не давати можливості зловживати будь-кому. І законопроект якраз дає великі повноваження. командирам, а командири такі ж люди й вони також можуть бути неправими. Тому і питання, чи буде на цей законопроект накладено вето", — підсумував військовослужбовець.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Загроза наступу з Білорусі є, — Роман Лозинський про тактику росіян, звільнення Криму та справжній ефект санкції".

Зазначимо, що закон №8271 посилює для військовослужбовців кримінальну відповідальність за низку воєнних злочинів. До них і невиконання наказу керівництва. Тобто за непокору може загрожувати в’язниця (від 3 до 10 років). Якщо йдеться про невиконання наказу, тоді відповідальність передбачена як позбавлення волі від 3 до 7 років. Насильство у бік керівництва – від 5 до 10 років. За самовільне залишення місця служби загрожує від 5 до 10 років. Дезертирство каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. А за самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скандальний закон прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він вважає, що у воєнний час потрібні швидкі та дієві рішення, хоча у спокійний час це питання можна було б вирішити м’якше.