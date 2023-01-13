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росія заявила про повне захоплення Соледара: у ЗСУ відповіли

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Останніми днями на Соледарському напрямку ведуться найзапекліші бої Новина оновлена 13 січня 2023, 14:46
Останніми днями на Соледарському напрямку ведуться найзапекліші бої. Фото bbc.com

Російська пропаганда знову поширює "вкиди" щодо своїх псевдоуспіхів на сході України

Попри заяви російського міноборони про те, що окупаційна армія нібито витіснила Збройні сили України з міста Соледар (Донецька область), ця інформація не відповідає дійсності. Українські воїни все ще утримують оборону цього стратегічно важливого населеного пункту.

Таку інформацію у п'ятницю, 13 січня, в коментарі виданню РБК-Україна повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", — пояснив він, підтвердивши неправдивість заяв пропагандистів, не розкриваючи деталей.

Нагадаємо, що раніше міноборони росії у своєму черговому зведення заявило, що армія рф нібито спромоглася захопити місто Соледар, що на Донеччині. Зокрема, за словами речника відомства ігоря конашенкова, "захоплення" міста допоможе окупаційним військам заблокувати ЗСУ у Бахмуті, хоча заступниця міністра оборони Украъни Ганна Маляр цю інформацію встигла спростувати ще уранці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Збройні сили України посилюють свої сили і засоби на Соледарському напрямі та які плани військове командування окреслило для наших захисників, які боронять місто на сході.

Теги:
#Війна #Міноборони РФ #Заява #Соледар #ЗСУ