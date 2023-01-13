росія заявила про повне захоплення Соледара: у ЗСУ відповіли

Російська пропаганда знову поширює "вкиди" щодо своїх псевдоуспіхів на сході України

Попри заяви російського міноборони про те, що окупаційна армія нібито витіснила Збройні сили України з міста Соледар (Донецька область), ця інформація не відповідає дійсності. Українські воїни все ще утримують оборону цього стратегічно важливого населеного пункту.

Таку інформацію у п'ятницю, 13 січня, в коментарі виданню РБК-Україна повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", — пояснив він, підтвердивши неправдивість заяв пропагандистів, не розкриваючи деталей.

Нагадаємо, що раніше міноборони росії у своєму черговому зведення заявило, що армія рф нібито спромоглася захопити місто Соледар, що на Донеччині. Зокрема, за словами речника відомства ігоря конашенкова, "захоплення" міста допоможе окупаційним військам заблокувати ЗСУ у Бахмуті, хоча заступниця міністра оборони Украъни Ганна Маляр цю інформацію встигла спростувати ще уранці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Збройні сили України посилюють свої сили і засоби на Соледарському напрямі та які плани військове командування окреслило для наших захисників, які боронять місто на сході.