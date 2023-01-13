Ізраїль офіційно передасть ЗСУ “розумні” технології: для чого їх використовуватимуть

Новий уряд Ізраїлю допоможе Силам оборони України ще ефективніше розпізнавати в небі небезпеку та сповіщати про неї українців

Ізраїль передасть Україні спеціальну технологію, яка допоможе розпізнавати в небі ракети та дрони. Розумна технологія заздалегідь сповіщатиме про небезпеку в небі.

Про це розповів посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук, повідомляє "Укрінформ". За його словами, процес передачі технології запущено і незабаром Україна отримає її повністю.

Технологія була розроблена в Ізраїлі — вона за допомогою штучного інтелекту розпізнає небезпеку (дрон чи ракету) у небі набагато раніше, ніж засоби ППО. Новий уряд Ізраїлю офіційно передає цю технологію у користування Україні.

"Продовжується робота з передачі ізраїльських технологій, пов’язаних з розумним оповіщенням про ракети та дрони. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що через деякий час ми отримаємо її повністю", — сказав Євген Корнійчук.

Зазначимо, що новий уряд Ізраїлю прийняв присягу 29 грудня 2022 року. На початку січня новий глава МЗС країни Елі Коен заявив, що тема війни в Україні та підтримка українців у публічному просторі обговорюватиметься менше. Водночас, гуманітарна допомога Україні продовжиться у колишніх обсягах, наголосив міністр закордонних справ Ізраїлю.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі розглядають можливість передати Україні ЗРК для захисту неба. Однак про "Залізний купол" не йдеться, оскільки Ізраїль не хоче, щоб його зброєю вбивали російських солдатів.