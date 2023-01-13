Новий ракетний удар по Україні: у Зеленського розповіли, що може бути ціллю

Росіяни ще мають певну ракетну здатність для завдання ударів

Після останнього масованого удару по Україні минуло вже чимало часу. Однак окупанти не мають наміру зупинятися і продовжуватимуть бити по об’єктах енергосистеми. В Офісі президента припустили, якими можуть бути наступні кроки загарбників.

Ворог спробує атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу, щоб таким чином роз’єднати єдину енергетичну систему на окремі острови. Це створить профіцит електроенергії в одних областях і дефіцит в інших. Там, де буде профіцит, цю електроенергію потрібно буде скидати. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Росіяни це робитимуть, бо ще мають певну ракетну можливість для цього. Використовуватимуть дрони, бо санкції щодо Ірану дуже "дієві". І там ще сотні дронів, але дронами б’ють не по генерації електроенергії, а переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення", — сказав Подоляк.

За його словами, одночасно окупанти можуть запускати приблизно 1201-25 ракет. Однак такі великі атаки особливо не змінять ситуації. Це може призвести до одного або кількох аварійних відключень світла. Однак до такого сценарію Україна готова. Щобільше, ведуться переговори з партнерами про трансформатори, можливість імпортувати частину електроенергії.

Михайло Подоляк додав, що частина трансформаторів робиться у нас у країні, ще частина переробляється та адаптується.

"У нас 330/110, якщо ми говоримо про розподільні трансформатори, які заходять до споживачів. З 330 до 110, а в Європі, як правило, використовують 400 на 200. Шукаємо можливості адаптуватися. Шукаємо можливості, де є старі. Є ще Східна" Європа, де були, зокрема, і радянські системи розподілу електроенергії. Домовляємося, знімаємо щось, шукаємо можливості", — наголосив радник голови ОП.

У цьому також ефективно допомагають партнери України. Зокрема Литва, Польща та Чехія. Подоляк також відзначив участь у цьому Єврокомісії загалом, та Урсули фон дер Ляйєн, яка практично сама займається умовним енергетичним хабом.

"Всі шукають, щоб ми протрималися цей проміжок часу – зиму, де є проблема з опаленням. Ключова проблема, адже споживачі суттєво збільшують навантаження на електромережі у зимовий час", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у російських окупантів вже незабаром можуть добігти кінця запаси боєздатних ракет. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що зміниться в атаках по українським містам.