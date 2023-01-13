У Зеленського розповіли, як швидко техніка від Заходу приходить в Україну

Терміни тренування українських солдатів впливають на швидкість постачання

У 2023 році Україна отримала багато повідомлень від партнерів про надання нових пакетів військової допомоги, зокрема, США та Німеччина передадуть бронетехніку та системи ППО Patriot. Однак, щоб нова зброя прибула до нашої країни, потрібен час.

В інтерв’ю "24 каналу" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, як швидко техніка від партнерів приходить в Україну. За його словами, від слів "ми вам даємо" до прибуття цієї зброї на територію нашої країни найчастіше проходить один-три тижні.

"Тут є дві складові. По-перше – логістика. По-друге – тренування наших хлопців, які мають цим користуватися", – розповів Подоляк.

При цьому він зазначив, що ці процеси не завжди синхронізовані. Тобто та чи інша зброя вже практично знаходиться в хабах, але паралельно може, наприклад, на 1–2 тижні більше бути навчання.

"Нема сенсу завозити щось на 2 тижні раніше, ніж наші хлопці закінчать навчання. Синхронізація іноді дає певні розбіжності у часі. Якщо вже сказали (що нададуть зброю – Ред.), то логістика – це місяць. Сказали, і десь за місяць буде на полі бою", — цитує Подоляка 24-й канал.

Також у приклад Подоляк навів ЗРК Patiot, які нам пообіцяли партнери. На них, за словами радника, зазвичай потрібно вчитися 8-10 місяців.

"Але ж ми – українці. Коли йдеться про українців, то потрібно у 3 або 4 рази ділити терміни навчання", — зазначив Подоляк.

Проте вже з танками Leopard, підсумував Подоляк, порівняно з вищезазначеним ППО ситуація буде простішою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США розкрили, коли почнуть вчити українських військових користуватися Patriot.