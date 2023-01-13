Війна — день 325: окупанти перетворюють Соледар на руїни і готують новий наступ

Оперативно про головне 14 січня

Українці зустріли 325-й день у режимі воєнного часу. Російські окупанти, як і раніше, фокусують свої основні зусилля на сході України, а найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута та Соледара. Щодо останнього, то росіяни вже встигли заявити, що місто повністю захоплене, проте у ЗСУ наголошують, що це не так і бої продовжуються. При цьому керівництво країни-агресора готує нові сили для чергового наступу, а за попередніми оцінками вони хочуть створити армію чисельністю в два мільйони людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі у п’ятницю 14 січня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:12 У Благодійному Фонді Сергія Притули показали перше відео застосування БПЛА-розвідника SHARK в бойових умовах.

01:00 Україна налагодила виробництво дефіцитних снарядів 122-мм та 152-мм калібрів — "Укроборонпром".

00:00 Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував ситуацію в Соледарі, наголосивши, що міста вже як такого немає.

"Йдуть бої, дуже важкі та кровопролитні, і ніхто його не взяв, ніхто його не контролює. На жаль, не контролює його тотально і Україна. Там ідуть міські контактні бої", — сказав він.

Про те, що відбувалося 11 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 322: загрозлива ситуація в Соледарі, обстріли міст тривають

Інформація за 12 січня доступна у зведенні:Війна — день 323: росіяни штурмують Соледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

З даними за 13 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 324: запеклі бої за Бахмут та Соледар продовжуються