"Повівся" навіть CNN: стало відомо, як з’явився фейк про відступ ЗСУ з Соледара

Повідомлення про відступ української армії – типовий зразок інформаційно-психологічної спецоперації кремля

Повідомлення американського телеканалу CNN про "організований відступ" українських військ із Соледару ґрунтувалось на інформації фейкового Telegram-каналу, який належить нібито 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Про це повідомляє Stopfake.org.

Насправді дане з’єднання має назву "46-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ", а сам Телеграм-канал був створений ще у вересні "саме з метою залучення підписників та використання кремлем у потрібний момент".

"Це — методи російських ІПСО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій"), — попереджають у Stopfake.org.

Нагадаємо, ще вранці заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої. Але вона наголосила, що наші бійці у найважчих умовах тримають оборону.

"Ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює ", — сказала вона. Більше того: бої за Соледар, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, тривають і досі.