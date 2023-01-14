"Позитивний крок": Україна домовилася про репатріацію без додаткових умов 800 поранених полонених

Обмін буде здійснено без урахування кількості військових, що повертаються

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, який повідомив раніше про те, що 23 українські воїни, які вважалися вбитими, насправді живі, розповів про ще одну радісну звістку, пов’язану з поверненням українців на Батьківщину.

В ефірі телемарафону 13 січня він заявив, що українська сторона передала росіянам список із прізвищами близько 800 поранених українських військовополонених і вимагає від росії застосувати до них процедуру репатріації.

За словами омбудсмена, під час третього раунду переговорів з російським колегою Тетяною Москальковою вони прийшли до думки, що військовополонені, які вважаються важкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

Репатріацією називають повернення на Батьківщину військовополонених або цивільних осіб, котрі опинилися під час війни за межами своєї країни. Як наголосив Лубінець, йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов кожної із сторін.

"Ця ініціатива прозвучала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, поранені та важко поранені. Це практично 800 наших поранених", — заявив омбудсмен.

Звісно ж, Україна отримала такий самий список від росіян.

"Це позитивний крок, коли російська сторона виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде ", – резюмував він.

Нагадаємо, що зустріч Лубінця з Москальковою відбулася у столиці Туреччини Анкарі у розширеному форматі – за участю турецької сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім обміну полоненими на зустрічі омбудсменів було обговорено широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов’язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.