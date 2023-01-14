Київ зранку розбудили вибухи

Вибухи пролунали трохи пізніше за шосту ранку

Мешканці Києва повідомляють, що у столиці пролунали вибухи на Лівому березі. У місті не було оголошено повітряну тривогу.

За даними регіональних Телеграм-каналів, вибухи чути було не лише в Києві, а й в області — Бучі, Гостомелі, Ірпені, Немішаєві. Всі ці населені пункти розташовані на північний захід від столиці.

Ні у Києві, ні на Київщині тривогу не оголошували. Офіційно інформацію про вибухи влада міста та області не прокоментувала. У російських джерелах уже намагаються видати вибухи за наступ з боку Білорусі. Також висуваються версії про навчання, роботу ППО та інші.

Оновлено: заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк прокоментував, що вибухи, які боти видають за наступ з півночі, такими не є. Наступальних дій ворога з півночі немає, як не пов'язані вибухи із загрозою з повітря чи роботою ППО. Про причини вибухів обіцяли повідомити додатково.

Трохи згодом після вибухів керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграм-каналі слово "Спокійно". Ймовірно, воно відносилося до подій у Києві.

Варто зауважити, що зранку також було гучно в Мелітополі, Запоріжжі та Очакові Миколаївської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підходи до столиці України максимально укріплені кількома межами мінного захисту. У тому, що з боку Білорусі може загрожувати реальна небезпека, впевнені високопоставлені військові та політики.