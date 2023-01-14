Ворог посилює тиск у Донецькій області: свіжі карти боїв в Україні

На півдні країни ворог продовжує оборонні заходи

У районі Соледара тривають бої. Росіяни заявили про взяття того, що лишилося від міста. Проте ситуація динамічна і деталі того, що відбувається, невідомі. Ймовірно, ця заява спричинила розбрат у лавах російської верхівки, оскільки в першому не згадувалися вагнерівці.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, для фінансиста найманців Євгена Пригожина, заява про прорив у Соледарі є предметом торгу для підняття авторитету. Зазначимо, що в Генштабі ситуацію щодо Соледара поки не коментують, повідомляючи, що на місто продовжує обрушуватися вогонь російських гармат.

Для ворога також важливі спроби захоплення Донецької області — наступальні дії продовжуються на Авдіївському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському та Лиманському (лінія Кремінна — Сватове) окупанти намагаються покращити тактичне становище.

Атаки ворога відбиті в районах населених пунктів Майданчик, Білогорівка та Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Перемога, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують обмежені атаки, бажаючи відновити свої позиції. Ворог знову йшов у наступ на північ, північний захід і південь від Кремінної.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині тривають запеклі бої. Російські окупанти не слабшають натиск на Соледар та околиці. На північ від міста відбиті атаки в районі Роздолівки та Солі, а з південного заходу на околицях Червоної Гори. Українські військові, мабуть, підтримують організовану оборону із західного боку. Росіяни також заявили про окупацію низки населених пунктів на околицях. У районі Бахмута ворог також атакує і саме місто та населені пункти з південно-західного боку. Окупанти могли просунутися в районі Озарянівки. Наступ ворога продовжується і на Авдіївському напрямку. Росіяни могли просунутися у районі Мар’їнки. Окупанти активізувалися в західній частині Донеччини – під атакою знову район Великої Новосілки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують оборонні заходи. Вони також атакують західний берег Дніпра на Херсонщині, б’ють по Херсону.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що ранком вибухи лунали як на півдні країни, так і в столиці України. У Запоріжжі вони були під час тривоги, тоді як у Києві без сирен. Вони не пов’язані з ризиком наступу з півночі чи роботою ППО, повідомили у ЗСУ.