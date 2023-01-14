Новий наступ росії: Жданов розповів, в якому випадку Україна посилюватиме мобілізацію

Нові сили можуть знадобитися в разу наступу з обох сторін

На тлі останніх новин щодо підготовки росії до нової хвилі мобілізації та планів кремля зібрати у свою армії два мільйони осіб, Україна також може посилити мобілізаційні заходи. Однак це відбуватиметься лише у тому випадку, якщо ворог все ж піде повторним наступом на українські території.

Таку інформацію у коментарі для видання "ТСН" озвучив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що мобілізаційні заходи в Україні посилять лише у разі підготовки до відбиття ймовірного наступу окупаційних військ рф, а також при умові, що союзники нададуть Києву нове озброєння і техніку.

"Річ у тому, що зараз ми не можемо розгорнути масштабну мобілізацію через нестачу техніки. Наберемо ми людей і що ми з ними будемо робити? У нас не вистачає техніки. Крім цього, сьогодні система працює як конвеєр: ми зазнаємо втрат, тому що йде війна. Для поповнення ми постійно потрохи добираємо людей. Але ажіотажу немає. Сьогодні центри комплектування набирають людей за фаховою приналежністю згідно із заявками Генштабу", — пояснив він.

За словами Жданова, саме Генштаб окреслює потреби: скільки потрібно механіків, водіїв або навідників. При умові, що такі люди є — їх одразу викликають на службу. якщо немає — відбувається додатковий набір і навчання.

Що стосується видачі повісток в Україні, то, згідно зі словами експерта, їх чоловіки отримуватимуть, як і раніше, в будь-якому місці: на роботі, вдома, у громадських місцях тощо.

"В Україні не встигли до початку повномасштабного вторгнення створити єдиний реєстр військовозобов’язаних. Повістка вручається не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військкомату та уточнила свої дані. Зараз Верховна Рада хоче вирішити це питання на законодавчому рівні: щоб кожен громадянин був зобов’язаний сам приходити до військкомату та уточнювати свої дані", — підсумував Жданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, поки військове командування "другої армії світу" здійснює підготовку до нового наступу на Україну, окупанти штурмують місто Соледар на сході країні. там зараз ведуться найзапекліші бої, однак українські захисники впевнено тримають оборону населеного пункту і не дають ворогу просунутися хоча б на кілометр уперед.