Пропагандисти зраділи "прильоту" на залізничний вокзал в Києві: що це було насправді

Дим від паровоза сполошив пропагандистів

Після ракетного удару по Києву вранці 14 січня російські пропагандисти поспішили прозвітувати про прильоти в місцях, де їх не було.

Так, у російських телеграм-каналах з’явилося повідомлення про те, що в районі центрального залізничного вокзалу Києва помічено стовп диму.

Без сумніву, дим там справді був, проте зовсім не через те, про що ймовірно подумали пропагандисти. Як виявилося в цей момент, на платформі знаходився паровоз, який і був причиною задимлення.

Як повідомлялося раніше, під час ранкової атаки на Київ окупанти потрапили в об’єкт критичної інфраструктури, проте обійшлося без істотних руйнувань та людських жертв. Крім того, уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово.

Вдень 14 січня окупанти завдали ще одного масового ракетного удару, внаслідок якого в Дніпрі було зруйновано житлову багатоповерхівку і щонайменше п’ятеро людей загинули та 60 отримали поранення.

Крім того, прильоти було зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.