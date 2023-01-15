Загроза не минула: у ЗСУ зробили заяву щодо ракетного удару росії

На початок обстрілу росіяни тримали в акваторії п'ять ракетоносіїв із 36 снарядами

Масована ракетна атака 14 січня здійснювалася не лише з території росії, а й з Чорного моря. Як повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, за минулу добу росіяни витратили лише близько половини "Калібрів", котрі мали на кораблях, що чергують в акваторії поблизу Криму. Це означає, що новий удар може відбутися в будь-який момент.

Про це Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону. Вона підкреслила, що загалом росіяни спорядили для атаки п'ять ракетоносіїв, один із яких є підводним човном. Вони були озброєнні ракетами типу "Калібр" на момент початку масованого обстрілу України.

"Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет, то близько половини вони використали від час атаки. І залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії. Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", — підкреслила речниця Сил оборони півдня.

Коли саме здатна відбутися повторна атака, пресофіцер не зазначила, однак дала зрозуміти, що військові пильно стежать за маневрами росіян в акваторії Чорного моря.

Слід зазначити, що останній ракетний удар прийшовся на кілька областей. Зокрема, прильоти були зафіксовані на Харківщині, Львівщині, Одещині, Івано-Франківщині, а також Київській, Запорізькій та Вінницькій областях. Однією з найбільших трагедій 14 січня стало влучання ракети Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі.

Ця ситуація вже стала приводом для скандалу після одіозної заяви радника ОП Олексія Арестовича. Його слова встигли заперечити представники Повітряних Сил ЗСУ, пояснивши, чому ППО не могла працювати по цій цілі.