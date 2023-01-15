Рус

Загроза не минула: у ЗСУ зробили заяву щодо ракетного удару росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Російські окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні в Чорному морі певну кількість кораблів Новина оновлена 15 січня 2023, 09:38
Російські окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні в Чорному морі певну кількість кораблів. Фото ukrinform.ua

На початок обстрілу росіяни тримали в акваторії п'ять ракетоносіїв із 36 снарядами

Масована ракетна атака 14 січня здійснювалася не лише з території росії, а й з Чорного моря. Як повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, за минулу добу росіяни витратили лише близько половини "Калібрів", котрі мали на кораблях, що чергують в акваторії поблизу Криму. Це означає, що новий удар може відбутися в будь-який момент.

Про це Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону. Вона підкреслила, що загалом росіяни спорядили для атаки п'ять ракетоносіїв, один із яких є підводним човном. Вони були озброєнні ракетами типу "Калібр" на момент початку масованого обстрілу України.

"Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет, то близько половини вони використали від час атаки. І залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії. Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", — підкреслила речниця Сил оборони півдня.

Коли саме здатна відбутися повторна атака, пресофіцер не зазначила, однак дала зрозуміти, що військові пильно стежать за маневрами росіян в акваторії Чорного моря.

Слід зазначити, що останній ракетний удар прийшовся на кілька областей. Зокрема, прильоти були зафіксовані на Харківщині, Львівщині, Одещині, Івано-Франківщині, а також Київській, Запорізькій та Вінницькій областях. Однією з найбільших трагедій 14 січня стало влучання ракети Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі.

Ця ситуація вже стала приводом для скандалу після одіозної заяви радника ОП Олексія Арестовича. Його слова встигли заперечити представники Повітряних Сил ЗСУ, пояснивши, чому ППО не могла працювати по цій цілі.

Теги:
#Обстріл #Чорне море #Ракета #Наталя Гуменюк #Калібр