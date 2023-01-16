"Скоро відпочиватимемо в українському Криму": в Севастополі пролунали потужні вибухи

Окупанти намагаються приховати "прильоти"

Схоже, "нелюбов" влади та деяких мешканців окупованого Криму до "Червоної калини" та інших українських реалій незабаром має змінитись протилежним трендом.

До таких висновків підштовхує розвиток ситуації на півострові: там все частіше звучить "бавовна" – ймовірно, ЗСУ "пристрілюється" до цілей окупантів.

Так, і недільного вечора 15 січня в Севастополі пролунала серія вибухів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Гучні звуки було чути відразу у кількох районах.

Також у мережі пишуть про те, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Але спроби окупантом применшити дії українських дронів викликають лише усмішку в українців – видно, що єдина річ, якій вони навчилися за останні місяці – це замазувати на скріншотах деталі повідомлень.

Тож висновок один: усе йде до того, що влітку українці матимуть змогу відпочивати в українському Криму. Дуже хочеться на це сподіватись.

І, очевидно, процес прискориться, якщо Сергій Притула та його фонд зберуть кошти на перший у світі "авіаносець для дронів".