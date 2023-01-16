Ворог стягує сили на південь та поливає вогнем Донбас: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти постійно обстрілюють позиції українських військових та найближчі населені пункти

Російські окупанти продовжують тиснути на лінію фронту на Бахмутському, Авдіївському напрямі. Керівництво рф хоче перехопити ініціативу в українських військових. Вони можуть готуватися до рішучих стратегічних дій у найближчі пів року.

У звіті Інституту вивчення війни заявляється, що у кремлі не змінюють фундаментальних аспектів війни, але хочуть прийняти кілька напрямків зусиль, серед яких може бути великий наступ. Його плацдармом може стати Луганська область. Вороги на цьому напрямку регулярно б’ють на Куп’янському та Лиманському напрямках.

За останню добу, за даними Генштабу, ворогові знову там дісталося на горіхи — в районі Білогорівки (на південь від Кремінної) була відбита атака росіян. Також відбито напад окупантів у районі населених пунктів Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Перемога, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ, Мар’їнка у Донецькій області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямах про активний наступ ворога не повідомляється. Генштаб прозвітував про обстріл окупантами району 23 населених пунктів.

Карта боїв у Луганській області

Ворог стверджує, що в Соледарі не залишилося українських військових, тоді як заступник міністра оборони Ганна Маляр нагадує про збереження тиші щодо переміщень військових на фронті під час боїв, що продовжуються. Околиці Соледара — під вогнем. Ворог атакує на північ, захід та південний захід від населеного пункту. У районі Бахмута атаки йдуть як на саме місто, так і біля нього. Ворог міг просунутися на південний захід від міста біля Андріївки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На півдні ворог покращує логістику. Окупанти відновили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Також є дані про збільшення контингенту ворожих сил — частина вагнерівців прибула до окупованої Херсонської області. Звільнена частина під обстрілом ворога.

Карта воєнних дій на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", у лавах вагнерівців останнім часом чималі втрати — їх вдалося прорідити приблизно на 77%. Все через велику кількість ув’язнених, кинутих на фронт. Йдеться про втрату 29 тисяч завербованих.