рф вдарила по Києву новими ракетами, кажуть аналітики: куди вони можуть долітати і чому небезпечніші

Під прицілом цих ракет може опинитися і західна частина України

У ході чергової масованої атаки по українських містах, яку рф влаштувала 14 січня, країна-агресор використала нові ракети С-400. Зокрема, під їхній удар потрапив Київ.

Видання Defence Express отримало фото уламків цих зенітних ракет з маркуванням 48Н6ДМ. За словами аналітиків, це нова ракета до російського ЗРК С-400. Вага бойової частини становить 180 кг. Дальність ураження повітряних цілей — до 250 км, наземних — до 230 км.

Фото — Defence Express

Таким чином, з території Білорусі окупанти можуть тримати під прицілом не лише столицю України, а й такі міста як Чернігів, Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Дальність запуску ракет. Фото — Defence Express

Максимальна швидкість ракети 48Н6ДМ – до 2,5 км/с. Таким чином, політ на 230 км становить приблизно дві хвилини. Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість разом із розміром бойової частини дозволяє, у разі влучання по житловому будинку, пробити стіни чи дах і завдати значних руйнувань.

Для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною ймовірністю, використовується територія білоруського аеродрому "Зябрівка" під Гомелем, всього за 20 км від кордону з Україною. Раніше цей аеродром використовували як пусковий район С-300 для ударів по наземних об’єктах Чернігівської області.

Важливо додати, що для перехоплення ракет потрібні комплекси протиракетної оборони, такі як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Дніпрі ракетою Х-22. Водночас протиповітряна система в нашій країні для таких ракет є дуже вразливою.