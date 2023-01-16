"Ризики зростають": чого домагається путін ударами ракет С-400 по Києву і як цьому протистояти

Військовий експерт Олександр Кочетков пояснив "Телеграфу" мотив нової підступної тактики рф

Обстріл росією українських міст і Києва ракетами С-400 має здебільшого політичне, аніж військове значення, адже через технічні особливості цих ракетних комплексів удари по наземним цілям стають переважно елементом залякування і провокації. Таку думку "Телеграфу" висловив колишній інженер-конструктор КБ "Південне", військовий експерт Олександр Кочетков.

Зазначимо, раніше деякі аналітики зробили висновок, що в ході чергової масованої атаки по українських містах, яку рф влаштувала 14 січня, країна-агресор використала саме нові ракети С-400, і зокрема, під їхній удар потрапив Київ.

"Зенітний комплекс С-400 є певною модифікацією С-300. Росіяни з радянських часів виключно модифікують свої ЗРК, а нічого принципово нового не розробляють. На великій дальності застосування в 200 км точність такого удару з відхиленням становить орієнтовно 300-500 метрів. Зазвичай їх по технічним характеристикам можна використовувати не більше, ніж за 50 км до точки ураження. У такому разі й можна казати, що вона плюс-мінус кудись точно потрапляє. Якщо ж її запускати по наземним цілям на відстані в 200 км, то відхилення від точки ураження може бути в півкілометра. Ракет С-400 у росіян не дуже багато, вони достатньо нові, але рф їх навіть продає іншим країнам. Зокрема, їх купувала Туреччина. Зараз орієнтовно на озброєнні рф таких ракет ще залишаються сотні. Проте саме військового значення використання С-400 не має. Тобто не можна вразити якийсь точковий конкретний об'єкт, а лише поцілити в нього випадково", — каже він.

Експерт пояснив, що ракета С-400 після запуску з пускової установки набирає певну висоту і летить по псевдобалістичній траєкторії (тобто вона не виходить за атмосферу). Її застосування у певній мірі схоже на систему залпового вогню на початку траєкторії після залпу. Але головне її призначення — все-таки повітряні цілі.

"Ці ракети стартують з пускової установки і мають бойову осколкову частину, зазвичай, з маленькими фрагментами кубічної форми. Також вона містить невелику кількість вибухівки (приблизно 100 кг). Осколкова частина з цих вражаючих елементів знищує у небі або літак, або крилату ракету, або дрон і т.д. Штатний режим С-400 "повітря-повітря" передбачає, що замість знятої цієї осколкової частини вставлена фугасна, яка може бути різної ваги. А далі ця ракета працює вже як псевдобалістична", — уточнює Кочетков.

Він також додав, що з урахуванням псевдобалістичної траєкторії, щоб збити таку ракету, "а збити її можна (хоча вона й летить достатньо швидко), треба чекати її проліт після фіксації пуску — і вже бути готовими, аби її уражати в небі".

За його словами, після повномасштабного вторгнення в Україну ракети С-400 окупанти запускають постійно, проте здебільшого по повітряним цілям — "то по нашим безпілотникам, то по наших літаках, рідше — по нашій території".

Підступність використання росіянами С-400 полягає у тому, що українським силам ППО та ПРО треба вчасно зафіксувати момент пуску такої ракети та ідентифікувати її як удар саме по наземним цілям, а не по повітряним. А під час останнього обстрілу України, "коли з'ясувалося, що ракети летять в наш бік по наземним цілям, то було вже пізно, адже їх політ триває всього 2-3 хвилини".

"Так от, росіяни спеціально намагаються робити пуски з території білорусі, знаючи, що це не може мати військового значення, а може тільки політичне. Окупанти хочуть, щоб ми відповіли ударам по тих позиціях, де на території РБ розміщуються ракети С300 і С-400. Щоб тим самим створили підстави для лукашенка, аби втягнути білорусь у війну на боці росії. Саме на це в першу чергу спрямовані такі удари. Можу перебачити ще одне, максимум два, використання цих ракет приблизно по такому прикладу, який ми востаннє бачили у псевдобалістичному режимі "повітря-повітря". Якщо росіяни подивляться, що ми не будемо відповідати ударами по РБ, мабуть, вони припинять провокування нас на відповідь по білорусі", — зазначає експерт.

Відтак через використання росією ракет С-400 з території РБ зберігаються високі терористичні ризики для мирного населення.

"Для цивільного населення ризики ростуть, тому що С-400 неточна, і якщо будуть обстріли великих міст, ракети падатимуть на житлові квартали. Таким чином, дійсно для цивільного населення ризики зростають. З урахуванням дальності в першу чергу росія буде використовувати свої ракети, обстрілюючи ті міста, до яких вони долітають. Так, на сьогодні рф використовує С-300 проти Одеси, Миколаєва, Запоріжжя і Харкова. А С-400 можуть застосовувати на дещо більшу дистанцію, в напрямку Києва. При запуску з білорусі на відстані в 200 км, вони зможуть долетіти до столиці", — резюмує Коченков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Дніпрі ракетою Х-22. Водночас протиповітряна система в нашій країні для таких ракет є дуже вразливою.

Також повідомлялось, що росія готується атакувати Україну не лише ракетами: розвідка попередила громадян.