Україна до і після вторгнення: громадяни здивували соціологів думкою щодо економіки

Для того, аби жити нормально, українцям потрібно менше грошей, аніж до російського вторгнення

Переважна більшість жителів України вважає, що, попри війну складна економічна ситуація в країні все одно краща, аніж у листопаді 2021 року. Таку думку під час опитування, що було проведене представниками Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Інституту соціології НАН, висловили більше третини українців.

Так, у рамках нового дослідження у 2022 році респонденти значно покращили свої оцінки щодо економічної складової країни. Ще до повномасштабного російського вторгнення 58% українців вкрай низько оцінювали економічну ситуацію, то станом на зараз переважна більшість у 53,9% все ж обрала кращі оцінки.

Водночас опитування показало, що станом на грудень 2022 року, українці в середньому хотіли отримувати зарплату у сумі 14,2 тисячі гривень (340 доларів) щомісячно, аби "жити нормально". Якщо порівняти із минулим, 2021 роком, то більшість вказувала суму у 16,4 тисячі доларів (630 доларів).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", – пояснив ініціатор дослідження, соціолог і заступник директора Інституту соціології НАН Сергій Дембіцький.

Варто додати, що в рамках нового дослідження вдалося також встановити, що близько третини населення України, а це 34,7% зараз оцінюють свої доходи на достатньому для нормального життя рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що половина жителів України вважають: після перемоги у війні з росією перше, що має зробити українська влада, — це зменшити корупцію та посилити обороноздатність країни, і лише потім — займатися економікою та відновленням країни.