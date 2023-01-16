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Україна до і після вторгнення: громадяни здивували соціологів думкою щодо економіки

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Війна змінила оцінку українців щодо кількості коштів, необхідних для "нормального життя" Новина оновлена 16 січня 2023, 15:33
Війна змінила оцінку українців щодо кількості коштів, необхідних для "нормального життя". Фото Колаж

Для того, аби жити нормально, українцям потрібно менше грошей, аніж до російського вторгнення

Переважна більшість жителів України вважає, що, попри війну складна економічна ситуація в країні все одно краща, аніж у листопаді 2021 року. Таку думку під час опитування, що було проведене представниками Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Інституту соціології НАН, висловили більше третини українців.

Так, у рамках нового дослідження у 2022 році респонденти значно покращили свої оцінки щодо економічної складової країни. Ще до повномасштабного російського вторгнення 58% українців вкрай низько оцінювали економічну ситуацію, то станом на зараз переважна більшість у 53,9% все ж обрала кращі оцінки.

Водночас опитування показало, що станом на грудень 2022 року, українці в середньому хотіли отримувати зарплату у сумі 14,2 тисячі гривень (340 доларів) щомісячно, аби "жити нормально". Якщо порівняти із минулим, 2021 роком, то більшість вказувала суму у 16,4 тисячі доларів (630 доларів).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", – пояснив ініціатор дослідження, соціолог і заступник директора Інституту соціології НАН Сергій Дембіцький.

Варто додати, що в рамках нового дослідження вдалося також встановити, що близько третини населення України, а це 34,7% зараз оцінюють свої доходи на достатньому для нормального життя рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що половина жителів України вважають: після перемоги у війні з росією перше, що має зробити українська влада, — це зменшити корупцію та посилити обороноздатність країни, і лише потім — займатися економікою та відновленням країни.

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#Україна #Економіка #Війна #Опитування