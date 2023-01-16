Стало відоме ім’я російського пілота, який убив людей у Дніпрі: відзначився ще у Сирії
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Стали відомі телефони та адреси проживання російського окупанта Валерія Рикова та його родини
У мережі опублікували особисті дані російського військового Валерія Рикова, який, ймовірно, завдав ракетного удару по Дніпру. Відомо, що він причетний до бомбардування цивільного населення в Сирії.
Про це повідомили у Telegram-каналі "ОSINT Бджоли", який спеціалізується на пошуку інформації у відкритих джерелах. Риков міг бути за штурвалом літака, який бомбардував Україну.
У суботу, 14 січня, російські солдати вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого станом на 16 січня загинули 40 осіб. Ракети по житловому будинку випускав літак ТУ-22М3 RF-94142, бортовий №42 "червоний". Командиром борту є підполковник Валерій Риков, який, найімовірніше, і був за штурвалом літака в момент випуску ракети.
У 2015 році його фото опублікували в розслідуванні InformNapalm — він був одним із пілотів, які бомбили цивільне населення у Сирії. У мережі опублікували особисті дані його та його близьких родичів.
- Риков Валерій Григорович, 16.07.1962, зареєстрований за адресою: Калузька область, н.п. Шайківка, буд.9, кв.7; ІПН 402302296729; паспорт 2906 184593 виданий 30.07.2007 відділенням УФМС росії по Калузької області у Кіровському районі; авто "VW Touareg" Н747МР40. Телефон +79109107322 (у WhatsАpp встановлена його фотографія).
- Син: Риков Олександр Валерійович 01.11.1985, зареєстрований за адресою Калузька область, н.п. Шайківка, будинок 9, кв.7, фактично мешкає: м. Рязань, вул. Білякова, буд.2а, кв.91; паспорт 2905 116628 видано 25.07.2006 відділом внутрішніх справ Кіровського р-ну Калузької області; телефон +79105061571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521683045271.
- Дружина сина: Рикова Юлія Вікторівна 16.01.1985, зареєстрована за адресою: м. Рязань, вул. Білякова, буд.2а, кв.91; паспорт 6118 096725 видано УМВС росії по Рязанській області; Телефон +79156201919 (WhatsАpp), пошта [email protected]
Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи стало відомо ім’я ще одного російського військового, який причетний до удару по Дніпру. Полковник олег тимошин командує підрозділом, укомплектованим бомбардувальниками Ту-22м3, з яких здійснюється запуск ракет Х-22.