Стало відоме ім’я російського пілота, який убив людей у Дніпрі: відзначився ще у Сирії

Стали відомі телефони та адреси проживання російського окупанта Валерія Рикова та його родини

У мережі опублікували особисті дані російського військового Валерія Рикова, який, ймовірно, завдав ракетного удару по Дніпру. Відомо, що він причетний до бомбардування цивільного населення в Сирії.

Про це повідомили у Telegram-каналі "ОSINT Бджоли", який спеціалізується на пошуку інформації у відкритих джерелах. Риков міг бути за штурвалом літака, який бомбардував Україну.

У суботу, 14 січня, російські солдати вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого станом на 16 січня загинули 40 осіб. Ракети по житловому будинку випускав літак ТУ-22М3 RF-94142, бортовий №42 "червоний". Командиром борту є підполковник Валерій Риков, який, найімовірніше, і був за штурвалом літака в момент випуску ракети.

У 2015 році його фото опублікували в розслідуванні InformNapalm — він був одним із пілотів, які бомбили цивільне населення у Сирії. У мережі опублікували особисті дані його та його близьких родичів.

Риков Валерій Григорович , 16.07.1962, зареєстрований за адресою: Калузька область, н.п. Шайківка, буд.9, кв.7; ІПН 402302296729; паспорт 2906 184593 виданий 30.07.2007 відділенням УФМС росії по Калузької області у Кіровському районі; авто "VW Touareg" Н747МР40. Телефон +79109107322 (у WhatsАpp встановлена його фотографія).

, 16.07.1962, зареєстрований за адресою: Калузька область, н.п. Шайківка, буд.9, кв.7; ІПН 402302296729; паспорт 2906 184593 виданий 30.07.2007 відділенням УФМС росії по Калузької області у Кіровському районі; авто "VW Touareg" Н747МР40. Телефон +79109107322 (у WhatsАpp встановлена його фотографія). Син: Риков Олександр Валерійович 01.11.1985, зареєстрований за адресою Калузька область, н.п. Шайківка, будинок 9, кв.7, фактично мешкає: м. Рязань, вул. Білякова, буд.2а, кв.91; паспорт 2905 116628 видано 25.07.2006 відділом внутрішніх справ Кіровського р-ну Калузької області; телефон +79105061571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521683045271.

01.11.1985, зареєстрований за адресою Калузька область, н.п. Шайківка, будинок 9, кв.7, фактично мешкає: м. Рязань, вул. Білякова, буд.2а, кв.91; паспорт 2905 116628 видано 25.07.2006 відділом внутрішніх справ Кіровського р-ну Калузької області; телефон +79105061571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521683045271. Дружина сина: Рикова Юлія Вікторівна 16.01.1985, зареєстрована за адресою: м. Рязань, вул. Білякова, буд.2а, кв.91; паспорт 6118 096725 видано УМВС росії по Рязанській області; Телефон +79156201919 (WhatsАpp), пошта [email protected]

Син Рикова з дружиною

WhatsАpp Валерія Рикова

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи стало відомо ім’я ще одного російського військового, який причетний до удару по Дніпру. Полковник олег тимошин командує підрозділом, укомплектованим бомбардувальниками Ту-22м3, з яких здійснюється запуск ракет Х-22.