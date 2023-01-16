"Ми прийдемо до цього": генерал пояснив, чим корисні для України власні ПВК

Перед створенням ПВК необхідно правильно підлаштувати під це законодавство

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що приватні військові компанії (ПВК) є ефективною військовою силою, яка потрібна Україні, і в майбутньому, на його думку, у нашій країні з’являться такі формування.

В інтерв’ю "Телеграфу" Романенко зазначив, що бійці ПВК це насамперед досить підготовлені люди, які не мають нічого спільного із зеками, яких вербує пригожин у свою компанію. Такі люди мають багато бойового досвіду, який дуже важливий на полі бою.

"Люди, які постійно воюють десь по світу. Люди з досвідом війни, що часом важливіші за екіпірування. Тому що запеклий військовий легко приділяє недосвідчену, хоч і кращу екіпіровану людину без бойового досвіду", — пояснює генерал.

Він додав, що якщо таких людей приводять до якоїсь країни на війну, то там, маючи за плечима багато досвіду, вони показують себе досить ефективними.

На думку Романенка, Україні обов’язково потрібно буде мати власну ПВК і зазначив, що ще до вторгнення росії був прихильником такого рішення. При цьому зараз він упевнений, що вже після війни така сила у нашої країни з’явиться.

"У нас з’явиться багато людей, які професійно підготовлені. І готові продовжувати відстоювати інтереси України зі зброєю в руках, але тепер уже за межами нашої країни", — каже Романенко.

Водночас, вважає генерал, перед створенням ПВК необхідно правильно підлаштувати під це законодавство, де буде чітко прописано контроль над такими організаціями та недопущення їх застосування всередині України.

Про те, що очікується на фронтах, у найближчому майбутньому читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю з генералом ЗСУ Ігорем Романенком про Бахмут, Соледара та мобілізацію.

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