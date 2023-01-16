Діти дивом залишилися живими: трагічна історія переселенців, які загинули у Дніпрі

Наразі діти Ірини та Максима перебувають у лікарні

Підлий російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя десятків мирних громадян, у тому числі й дітей. До загиблих увійшла й пара переселенців — Ірина та Максим Шевчуки. Вони разом зі своїми дітьми поїхали з Нікополя, щоб урятуватися від обстрілу, але російські злочинці наздогнали їх і в обласному центрі.

Дружина брата Ірини Валерія Марченка розповіла, що діти подружжя дивом залишилися живими. За кілька хвилин до трагедії вони вийшли на вулицю і чекали на батьків, але, на жаль, у цей час у будинок прилетіла ракета, вбивши Ірину та Максима.

"Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розглянути колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ ... Російська бліда просто розірвала на шматки цілу родину. За що? Півроку тому вони бігли з Нікополя, від постійних обстрілів і що отримали?”, – розповідає Валерія.

Квартира загиблих

Дітки загиблих — Кароліна та Тимур, за словами Валерії, зараз перебувають у лікарні. Вони готуються до операції — у Кароліни роздроблена нога, тоді як у Тимура перелом руки. З ними знаходиться їхній дядько, брат Ірини Антон.

Кароліна та Тимур

Зазначимо, що станом на ранок 16 січня кількість жертв російської атаки перевищила три десятки (у тому числі 2 дитини). Доля ще десятків мирних дніпрян залишається невідомою. Ще 75 мешканців постраждали (у тому числі 14 дітей).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ураженому ракетою будинку у Дніпрі жертвами стали цілі родини.

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