Не лише Дніпро: російський терор по житлових будинках призвів до трагедії у восьми містах

Окупанти завдали вісім масштабних ударів по житлових будинках, вбивши майже дві сотні мирних українців

Трагедія у Дніпрі, внаслідок якої загинули близько 40 людей, стала другою за кількістю жертв під час обстрілу житлових будинків. За час війни окупанти вісім разів завдали масштабних ударів по житлових будинках, що спричинило величезну кількість жертв.

У Telegram-каналі "Верстка" підрахували, скільки людей убили окупанти, спрямовуючи свої ракети по житловим будинкам. Загальна кількість жертв від влучання по житловим будинкам перевищує 180 осіб.

Станом на 16 січня кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 40 осіб, серед яких є діти. Десятки мешканців багатопід’їзного будинку отримали травми та поранення. Рятувальники та небайдужі городяни продовжують розбирати завали. Ця трагедія, що сталася 14 січня, стала другою за кількістю жертв в Україні.

Наймасштабніша трагедія у період війни сталася 9 липня 2022 року у місті Часів Яр, що у підконтрольній Україні частині Донецької області. Після удару по житловому будинку загинули 48 людей, серед яких 9-річний хлопчик. Українська влада заявила, що росія обстріляла будинок ракетами "Іскандер".

Напередодні, 1 липня, на Одещині три російські ракети Х-22 влучили також у 9-поверхівку. Один під’їзд повністю зруйнований, 22 особи загинули, серед них 12-річний хлопчик. Декілька десятків мешканців отримали поранення та травми.

Восени, 9 жовтня, ворог влучив у багатоповерхівку міста Запоріжжя, вбивши 15 людей. Загалом по місту було випущено 12 ракет, більшість із яких влучили саме по житловим будинкам. За інформацією військових, ракет було 20. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 9-поверхівку, 5-поверхівку та п’ять приватних будинків.

Через місяць, 17 листопада, ще одна російська ракета влучила по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей.

У Миколаєві окупанти двічі влучали по житловм будинкам, вбиваючи їх мешканців. В результаті обстрілів відомо про 15 загиблих та десятки поранених городян.

У передмісті Києва, місті Вишгород, 23 листопада внаслідок ворожого ракетного удару загинули семеро людей. А у Вінниці, внаслідок влучання по кільком житловим будинкам 14 липня, сумарно загинули 28 людей.

Загальна кількість жертв лише внаслідок цих обстрілів сягає 185 осіб. Також відомо про влучання російських ракет по житловим будинкам у Харкові, Києві та Чернігові.

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