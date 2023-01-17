У фільмах такого не показують: волонтер розповів, як ЗСУ шокували іноземців на фронті

Бійці ЗСУ зможуть з легкістю виступати в ролі інструкторів для іноземних армій після війни

Росіяни продовжують тероризувати українські мирні міста, про що свідчать свіжі карти боїв, однак наші захисники вибудовують необхідну оборону, аби протистояти ворогу. Майже після року повномасштабної війни наша армія поводиться майже професійно навіть із невідомою раніше західною зброєю, яку довелося освоювати в досить некомфортних умовах.

Як розповів "Телеграфу" відомий харківський волонтер Сергій Попов, із 2014 року ЗСУ значно змінилися: навчилися протистояти хитрому противнику та використовувати іноземне озброєння, навчившись працювати із ним за стислі строки. При цьому вони не втомлюються дивувати військових з інших країн, зокрема під час важливих операцій.

"Нашим військовим доводиться вчитись всьому на ходу, тому що в нас немає десятиліть на навчання, — говорить Попов. — Крім того, наші військові навчаються поводження з закордонною технікою і не в таких комфортних умовах, як в інших країнах, де є бази, де вони можуть відпочити, повернутись і прийняти душ, виспатись. В нас хлопці навчаються і живуть в окопах, бліндажах, у зруйнованих домах".

Українським військовим доводиться часом миритися із холодом, голодом, постійною вогкістю, при цьому гідно виконуючі отримані від керівництва завдання. Весь цей досвід можна буде передати іноземним військовим — коли Україна переможе, а до наших бійців поїдуть за порадами зі всього світу. На думку волонтера, це справді станеться.

"Від бійців іноземного легіону я чув, що вони шоковані нашими військовими і їхнім професіоналізмом. Про наші дії при контрнаступі на Харківщині (а я знаю, що відбувалось, бо постійно їздив на позиції) ще будуть писати у підручниках. У фільмах такого не показують, — резюмує Сергій Попов. — Головне, щоб якнайбільше бійців залишилися живими".

Повне інтерв'ю із Поповим можна прочитати на сайті "Телеграфу": "Контрнаступ на Харківщині увійде до підручників, але військам зараз треба більше безпілотників, — волонтер"

Раніше ми писали про те, як українські воїни з легкістю озвучили нехай і "бородаті", але досить ефективні гаубиці М101, презентовані Києву Сполученими Штатами.

Також на сайті знайдеться інформація про комплекси протиповітряної оборони Vampire, котрі чудово працюють на знищення безпілотників, котрих нині у росії достатньо багато завдяки Ірану.