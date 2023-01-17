Знадобиться 300 тисяч солдатів: експерт оцінив імовірність повторного наступу росіян на Київ

Російським військовим у Білорусі надається озброєння і нова техніка, але їхніх сил замало для повноцінного початку бойових дій на північному напрямку

Російська армія не має достатньої кількості військовослужбовців, аби розпочати повторний наступ на Київ. Такої думки притримується експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, котрий підкреслює: наразі у окупантів, які знаходяться на території Білорусі, шанси на успіх операції ледь перевищують нуль. Він переконаний, що єдина причина, по якій росіяни проявляють активність на північних кордонах України — це спроба втримати увагу і, відповідно, підрозділи ЗСУ від перекидання на більш гарячі напрямки типу Соледара чи Бахмута.

Про це експерт розповів у інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, наразі в Білорусі знаходяться бійці 2-ї мотострілецької дивізії західного військового округу ЗС рф. Це майже 12 тисяч осіб, що доволі мало для спроби повноцінного повторного наступу на українську столицю. При такому розкладі росіянам не допоможуть ні нове озбороєння, ні відремонтована техніка.

"Наступати однією дивізією на Київ — сумнівний задум. Не факт, що вони доїдуть до Чернігова, — пояснює Кевлюк. — Зважаючи на те, що угрупованням, яке готується боронити Київ, керує генерал Павлюк, то в росіян шансів трошки більше нуля".

За словами експерта, для бодай якогось шансу на успіх при наступі із Білорусі російським окупантам необхідно зібрати близько 250-300 тисяч солдатів. І навіть при такому розкладі гарантії на успіх вони не мають.

"Тому якщо щось і буде — воно має розвиватися інакше, — вважає він. — З огляду на те, що ми зараз спостерігаємо на фронтах, це буде спроба просунутися на Київ через Запоріжжя і Бахмут в напрямку на Дніпро, з Дніпра – на Черкаси, а з Черкас – на Київ. Інакше воно не вимальовується – з інших напрямків просто немає чим".

Зазначимо, що крім регулярного брязкоту зброєю на північних кордонах України росіяни вигадали чергову загрозу для Києва. Цього разу — з повітря, застосовуючи нові ракети С-400 для обстрілу столиці. Ми пояснювали, чим саме вони небезпечні.

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