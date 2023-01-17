Не лише танки: ексголова МЗС натякнув, яку зброю Захід може надати Україні після "Рамштайну"

Відомий дипломат Володимир Огризко в коментарі "Телеграфу" спрогнозував проривні рішення по низці питань важкого озброєння

Представники майже 50 країн візьмуть участь 20 січня у засіданні Контактної групи "Рамштайн" у Німеччині, щоб вирішити питання надання військової допомоги Україні. Позитивним для нас сигналом є щільність заяв в останній час про постачання танків та бронетехніки для ЗСУ. Так, Велика Британія оголосила 16 січня про рекордний пакет військової допомоги Україні.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу", чого чекати від чергового "Рамштайну".

"Скоріш за все, ми матимемо справді проривні рішення по низці питань важкого озброєння. Думаю, що це стане поворотним пунктом в позиції Заходу", – зазначає Володимир Огризко.

Він акцентує – якщо до цього часу були сумніви в доцільності надання важкої зброї ЗСУ, були постійні розмови, що це може стимулювати ескалацію з боку рф, то останні події (дикунські атаки агресора на Бахмут та Соледар, продовження масованих ракетних обстрілів, один з яких призвів до чергового кровавого злочину росіян – трагедії в Дніпрі) остаточно і безповоротно повертають західних політиків в бік тверезого мислення. І до розуміння того, що, чим більше сучасної зброї вони передадуть Україні, тим швидше росія буде переможена.

"І тут ми, я думаю, можемо з великою часткою впевненості говорити про важкі танки та про ракети з дальністю від 300 до 500 кілометрів. В деякому політичному тумані знаходяться літаки F-15, F-16, але, мені здається, що теперішня політична погода швидко цей туман розвіє. І невдовзі й ця тема виникне на наших радарах", – говорить Володимир Огризко.

І питання, на його думку, вже не стільки в тому, чи буде це зроблено, скільки в тому, яка кількість того чи іншого озброєння нам буде передана.

"Але нашій дипломатії доведеться попрацювати ще доволі інтенсивно, щоб за правильним політичним рішенням були й правильні політичні кроки. Бо один-два або десять танків нічого не змінять, а 200 – вже можуть серйозно повпливати на хід війни. Те ж саме стосується і ракет з більшим радіусом дії, ніж 60-100 км", – констатує дипломат.