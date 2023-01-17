Зброя для України від Німеччини: Кличко повідомив добрі новини з Давосу

Вже найближчим часом Україна може отримати нову партію потужного озброєння від Німеччини. Відповідне рішення було озвучене на форумі в Давосі.

Про це у вівторок, 17 січня, київський міський голова Віталій Кличко написав у своєму Telegram, підбиваючи підсумки візиту до Давоського економічного форуму, який проходитиме з 16 по 20 січня.

"Зустрівся в Давосі з віцеканцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні. Зокрема, передачу озброєння. Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро", — написав мер, не додавши жодних деталей щодо типу та кількості озброєння, котре Україна отримає від союзників.

Варто додати, що основною темою зустрічі, яка зібрала понад 2 700 учасників з 130 країн світу, стала наслідки війни російсько-української війни. Крім того, учасники підійматимуть питання пандемії коронавірусу у світі, енергетичної та продовольчої криз, подолання інфляції, низького зростання та боргової економіки, використання новітніх технологій, вирішуватимуть проблеми соціальної вразливості, а також – шукатимуть ймовірності для подолання світових геополітичних ризиків

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