Західні танки для України: які країни вже готові передавати, а хто ще думає

Питання танків для України зрушило з місця

Україні для більш ефективних атак на полі бою потрібна важка бронетехніка, зокрема, західні танки і останнім часом питання про їх передачу нашій країні зрушило з мертвої точки. Першими у цьому питанні зробили крок наші сусіди поляки. Президент Польщі Анджей Дуда у Львові заявив, що Польща передасть Україні німецькі важкі танки Leopard, але у рамках міжнародної коаліції.

"Телеграф" зібрав останню інформацію щодо західних танків для України.

Польща: 17 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Дуда заявив, що його країна надасть Україні близько 14 таких машин.

"П’ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Йдеться про близько 14 танків ", — каже польський лідер.

Він також висловив сподівання, що інші українські партнери також наважаться надати нашій країні танки і нагадав, що Польща раніше вже передавала кілька сотень танків Україні, але радянської доби.

Велика Британія пішла далі і вже оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги, куди увійдуть її сучасні танки Challenger 2. Йдеться про "ескадрон" (роту) цих бойових машин.

Глава оборонного відомства Великої Британії назвав новий пакет допомоги "найважливішим пакетом бойової допомоги сьогодні для прискорення успіху України".

Фінляндія також висловлює готовність брати участь у постачанні Україні танків Leopard і сподівається, що рішення буде ухвалено.

"Зараз ми знаходимося в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити з боку Європейського Союзу та Північних країн, щоб допомогти Україні", — цитує The Guardian главу МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Він уточнив, що зараз тривають дискусії щодо передачі Україні танків Leopard.

"Я сподіваюся, що це рішення буде ухвалено, і Фінляндія, безумовно, готова зіграти свою роль у цій підтримці", — наголосив Хаавісто.

Німеччина досі не змінила своєї позиції щодо небажання надати Україні танки Leopard 2, проте останнім часом риторика німців все більше схиляється у бік постачання бронетехніки. Так, наприклад, на форумі в Давосі (17 січня) віце-прем’єр — міністр економіки ФРН Роберт Габек розповів, що вважає, що Німеччина має дозволити Польщі та іншим країнам постачати в Україну основні бойові танки німецького виробництва Leopard.

"Я вважаю правильним, якщо інші країни хочуть допомогти, щоб їм не заважали", — сказав віцеканцлер.

При цьому Габек уникнув відповіді на питання про те, чи має Німеччина сама постачати бойові танки.

Канада не виключає надання Україні танків Leopard, проте поки що прем’єр-міністр країни Трюдо каже, що це питання поки не розглядається.

"Ми відправили безліч різних типів озброєння, включаючи систему протиповітряної оборони. Ми розглянемо всі запити з України, але до танків Leopard 2 ми ще не дійшли ", — каже Трюдо.

Іспанія поки що не розглядає можливість передачі Україні танків Lepoard 2A4.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віталій Кличко зустрівся у Давосі з віце-канцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. За підсумками зустрічі, розповів, що Україна може отримати нову партію потужного озброєння від Німеччини.

Також ми повідомляли про те, що на початку січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні БТР Marder та ЗРК Patriot.

Нагадаємо, екс-глава МЗС України Володимир Огризко спрогнозував, що 20 січня на засіданні Контактної групи "Рамштайн" у Німеччині будуть ухвалені проривні рішення про поставки важкого озброєння.

"Думаю, що це стане поворотним пунктом у позиції Заходу", — заявив відомий дипломат у коментарі "Телеграфу".