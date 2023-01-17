Український виробник ліків, що допомагає армії: фармацевтична компанія "Здоров’я" придбала тепловізор для однієї з військових частин

Переданий військовим компанією "Здоров'я" тепловізор допоможе ще ефективніше давати відсіч ворогу

Фармацевтична компанія "Здоров’я" з першого дня підтримує військових, спеціальні підрозділи та цивільних. І новий рік розпочали з чергової допомоги — тепловізор ThermTec Cyclops передали військовій частині, що захищає Харківський напрямок.

Це обладнання допоможе ще ефективніше давати відсіч ворогу та швидше гнати окупанта з території України. Оснащені тепловізорами наші хлопці зможуть стежити за ворогом з безпечної відстані та чітко фіксувати їхнє місцезнаходження за допомогою вбудованого GPS модуля. Він допоможе виявити ціль на відстані майже 2 км. Сучасна компактна техніка має можливість записувати відео або відразу передавати його до оперативного центру.

Кадр від тепловізора

Командування та особовий склад військової частини вдячні компанії за допомогу та підтримку. Лише спільними силами вдасться побороти ворогів.

Фармкомпанія "Здоров’я" вже 10 місяців підтримує військових, за це колектив неодноразово отримував подяки.