Залужний вперше за час війни виїхав з України: де і з ким він зустрівся

Головнокомандувач Збройних Сил України провів першу особисту зустріч з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вона відбулася 17 січня у Польщі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Під час зустрічі Залужний подякував Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України, а також окреслив нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить нашу перемогу.

Новина доповнюється…