Залужний вперше за час війни виїхав з України: де і з ким він зустрівся
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Головнокомандувач Збройних Сил України провів першу особисту зустріч з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вона відбулася 17 січня у Польщі.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Під час зустрічі Залужний подякував Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України, а також окреслив нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить нашу перемогу.
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