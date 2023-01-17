Чи спробує росія захопити ще одну АЕС? Що говорить влада та як готується Україна зустрічати окупантів з Білорусі

У разі нового нападу на північні регіони окупантів можуть знищувати ще до перетину українського кордону

Тема загрози повторного вторгнення росії в Україну з півночі не втрачає своєї актуальності, як і постійного ядерного шантажу з боку кремля.

"Телеграф" розбирався, наскільки серйозні ризики, чи є загроза для атомних станцій та чим Україна може відповісти загарбникам.

Чи спробує рф все-таки захопити ще одну українську АЕС?

Раніше генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун припускав, що росії критично важливо посадити Україну за стіл переговорів. Тому у разі повторного наступу з Білорусі росіяни намагатимуться захопити Рівненську АЕС. Вочевидь, зберігаються ризики і для Чорнобильської АЕС на Київщині, яку окупанти захопили у лютому 2022 року та контролювали до кінця березня.

Втім, як повідомляв нам в коментарі військовий експерт Олег Жданов, росіяни врахували свій провал після першої спроби захопити Київ (коли вони атакували столицю з Чорнобиля), тож напевне спробують переглянути цілі потенційно нової атаки, аби напасти вже на західні регіони України. Для того, щоб перерізати шляхи постачання зброї для ЗСУ з Заходу та захопити ключові об`єкти інфраструктури.

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов пояснював "Телеграфу", що окрім Житомирщини та Рівненщини у певній мірі загроза зберігається навіть для Львова.

Що говорить влада

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка була без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Днями ж міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що у росії відсутні ресурси для повторного нападу на Україну з території Білорусі. До того ж, за словами чиновника, рух із півночі "займе багато часу".

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль також заспокоював, наголошуючи, що у разі спроби наступу місцевість перетвориться для окупантів на своєрідний Поліський котел та криваві болота: "У нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської обл. – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі".

У свою чергу, як повідомив "Телеграфу" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, на даний момент ситуація на кордоні з білоруссю повністю контрольована.

"Звісно, що до цього напрямку прикута велика увага через дії, як Білорусі, так і росії, що відбуваються на території суміжної країни. Але на даний момент сили України не відзначають якогось ударного угрупування, яке було б сформоване на території РБ (з російських чи долучених до них білоруських підрозділів) та яке було б готове здійснити вторгнення на українську територію. Однак ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, особливо пам'ятаючи 24 лютого, коли білорусь так люб`язно відкрила свій кордон для російських підрозділів, що вторглися у тому числі в межах Чорнобильської зони та спричинило захоплення атомної електростанції. Що було загрозою більш ширшого характеру", — каже Демченко.

За його словами, Україна продовжує укріплювати кордон, як безпосередньо по лінії державної межі, "так і в прикордонні, у тому числі в межах Чорнобильської зони".

"Загалом же укріплення відбуваються по всій протяжності кордону від Волині до Чернігівщини. Заходи з укріплення кордону безпосередньо по лінії основних маршрутів, де могла б пройти військова техніка (окупантів, — Авт.). Йдеться мова про різного роду загородження, протитанкові рви (завали), щоб унеможливити рух військової техніки через наш кордон. Звісно, це і мінування, які здійснюють військову ЗСУ, найбільш загрозливих напрямків", — пояснює він, додаючи, що готуються також технічні засоби для Сил оборони, щоб вести повномасштабні бойові дії в разі спроби вторгнення з РБ.

В ефірі "Єдиних новин" речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в контексті загроз з Білорусі та навчань, які там розпочалися напередодні, зазначив наступне: "Ми уважно слідкуємо за всіма аеродромами, які використовує противник на території Білорусі. Усі вони під пильним контролем нашої радіолокаційної розвідки та всіх розвідок в цілому. Нам все відомо".

"Якщо вони (росіяни, — Авт.) і наважаться на такий зухвалий хід (повторний напад з півночі, — Авт.), то навряд чи зможуть навіть долетіти до кордонів. Ворога зустрінемо достойно", — уточнив він, оцінюючи потенційну повторну висадку десанту рф в північних областях та у Києві.

Звідки саме можуть окупанти атакувати з Білорусі та нападати на РАЕС

За оцінкою Віталія Коваля, на сьогодні на Рівненщині залишаються дві потенційні ділянки можливого наступу рф з боку Білорусі: автодороги в районі сіл Прикладники та Городище Дубровицького району.

В ефірі телемарафону чиновник повідомив наступне: "Ці найбільші автодороги потенційно найнебезпечніші. Але вони повністю захищені з нашого боку".

Тим часом рф накопичує техніку на полігоні "Лепельський" (Вітебська обл). Фото: Радыё Свабода/Planet Labs

На його думку, перетнути кордон в інших місцях області для росіян буде неможливо через велику кількість боліт і водних перешкод. Крім того, він підтвердив, що Україна постійно продовжує зміцнювати кордон в регіоні.

"Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, і самої станції — це пріоритет, — продовжив він. — Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому".

Аеродроми в РБ, куди росія перекидає свої повітряні сили

Зазначимо, у ході ракетного обстрілу Києва 14 січня окупанти застосували ракети з зенітних комплексів С-300 і С-400. Ворог неодноразово використав їх для ударів по Харкову та Миколаєву, проте вперше використав для атаки українську столицю.

При цьому, як пояснював директор Defense Express Сергій Згурець, використання ЗРК С-300 і досконалішого С-400 становить серйозну небезпеку. Тим більше, якщо ракети запускатимуть з Білорусі. Експерт уточнив, що у такому разі до зони ураження потрапляють не лише Київ, а й Рівне, Житомир, Луцьк та Львів.

Радіус ураження С-300 та С-400 з Білорусі та з Брянська

Таким чином, якщо ймовірність наземного вторгнення рф через білорусь за багатьма ознаками для окупантів виглядає як певне самогубство, все одно залишається фактор ракетного терору.

Та чи наважиться росія атакувати ракетами об'єкти РАЕС чи ЧАЕС, питання залишається відкритим. Але, як випливає з даних Defense Express, певні технічні можливості у рф для цього є.

Як повідомлялося, раніше створення олександром лукашенком спільного військового угруповання з росією стало черговим приводом для паніки українців.

Однак політтехнолог Михайло Шейтельман пояснював, чому вторгнення з боку Білорусі малоймовірне.