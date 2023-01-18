Ізраїль передав Україні американські снаряди: вони вже в дорозі

Українська артилерія воює за умов дефіциту снарядів

США відправили в Україну американські боєприпаси, які зберігалися в Ізраїлі. Лідери єврейської країни побоювалися, що такий крок може нашкодити ізраїльсько-російським відносинам, адже раніше передавалася не зброя, а технології, але в результаті дійшли того, що "Ізраїль не змінив своєї політики не постачати Україні летальну зброю, а скоріше приєднався до рішення Америки використовувати власні боєприпаси на власний розсуд".

Про це пише The New York Times. За даними видання, йдеться про 300 тисяч 155 мм снарядів для артилерії, які вже відправлені до Європи і приїдуть в Україну через Польщу.

Україна використовує десятки тисяч боєприпасів на день і такий темп не можуть підтримувати виробники снарядів. Щоб подолати перешкоду, США звернулися до постачальників в Ізраїлі та Південній Кореї. За словами NYT, американці намагаються зібрати достатньо снарядів, щоб забезпечити Україну, у тому числі й за умови настання навесні.

Наразі США вже відправили або пообіцяли відправити Україні трохи більше мільйона 155-мм снарядів. Посилаючись на слова анонімного американського джерела, менше половини надійшло із запасів в Ізраїлі та Південній Кореї.

Українським військовим, щоб завдавати максимальної шкоди окупантам, потрібні більш далекобійні снаряди. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні було відзначено снаряди пакистанського виробництва. Серед поставок могли бути і касетні снаряди від Туреччини, але про їхнє застосування не повідомлялося.