Маленька європейська країна таємно врятувала Україну на початку війни — Welt

Вклад Болгарії у постачання боєприпасів для України міг сягати 30%

Незважаючи на свою офіційну позицію не постачати Україні озброєння, на початку повномасштабної війни з росією Болгарія негласно постачала нашій країні паливо, боєприпаси та комплектуючі для зброї.

Це з’ясували журналісти видання Welt та підтвердив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що уряд прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова дав добро на експорт зброї та палива через посередників. За оцінками експертів, їхній внесок у постачання боєприпасів міг доходити до 30% і до 40% палива.

Навесні 2022 року столицю України відвідував чинний на той час прем’єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков, щоб запевнити президента Зеленського у підтримці, але без постачання зброї. Принаймні офіційно. У ході розслідування Welt вдалося з’ясувати, що уряд Болгарії на момент зустрічі 28 квітня розробив процедуру всебічної військової допомоги Україні.

"Щоб уникнути офіційних постачань зброї, боєприпаси та озброєння надходили в Україну опосередковано. Часом Болгарія покривала третину потреб української армії. Але й це ще не все: Болгарія потай експортувала в Україну та дизельне паливо, забезпечивши тим самим до 40 відсотків потреби танків та машин київської". армії в період із квітня по серпень", — йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що вся ця історія була особливо "вибухонебезпечною" для Болгарії, адже тоді країна переробляла тільки сиру нафту з росії.

"Це історія таємної стратегії допомоги Україні всупереч усьому. Уряд однієї з найбідніших країн ЄС, яка як колишня країна Східного блоку довгий час вважалася придатком Москви, здобула мужність, яка зразково показує іншим країнам: незважаючи на залежність від росії та побоювання щодо путінської агресії є творчі способи стати на бік Києва", — пишуть журналісти.

Кирило Пєтков разом з тодішнім міністром фінансів Ассеном Васильовим зробили все для допомоги Україні, яка б’ється. І хоча ці політики опозиційні один до одного, але в перші місяці війни вони працювали разом. Уряд у Києві також підтвердив таємну військову допомогу на запит видання.

"Кирил Пєтков показав свою чесність, і я завжди буду йому вдячний за те, що він використав усю свою політичну майстерність для пошуку рішення", — передає видання WELT слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

19 квітня, незадовго до поїздки Пєткова до Києва, глава українського міда відвідав столицю Болгарії Софію. Україна відбила північ від загарбників, але при цьому гостро потребувала поповнення боєприпасів.

"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Зеленський надіслав мене використати дипломатичні навички для закупівлі необхідних матеріалів", — розповідає Кулеба.

У ході переговорів за зачиненими дверима глава МЗС дав зрозуміти болгарським колегам, що йдеться про "життя та смерть". Якщо Болгарія не допоможе, то росіяни окупуватимуть дедалі більше сіл та міст. Прем’єр-міністр Болгарії відповів, що внутрішньополітичне становище складне, але він зробить все у своїх силах.

"Наша приватна військова промисловість працювала на повну потужність. За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії, надійшло з Болгарії на ранніх етапах війни", — каже екс-прем’єр-міністр.

Оплату постачання озброєння для України взяли на себе США та Великобританія. Ситуація ускладнилася лише влітку, коли голова державної експортної компанії "Кінтекс" Олександр Михайлов був змушений піти у відставку після політичної суперечки та оприлюднив цифри — з початку повномасштабної війни Болгарія експортувала зброї на 2 млрд євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Україна переорієнтувалася на нові маршрути постачання палива навесні 2022 року. Востаннє логістичні проблеми такого масштабу наша країна вирішувала у 1943-1944 роках.