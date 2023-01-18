Григорій Козловський та ФК "Рух" знову допомогли українським артилеристам

Григорій Козловський та ФК "Рух" допомогли 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ оснастити транспортні засоби необхідними запчастинами і агрегатами

Григорій Козловський та його футбольний клуб "Рух" знову прийшли на допомогу військовим 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Акумулятори та зарядні пристрої, шини для легкових і автобусних транспортних засобів – таку допомогу отримали українські захисники. А ще – мастильні матеріали й автозапчастини для легкових і вантажних автомобілів.

Допомога Григорія Козловського і "Руха" військовим

Молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Маркіян Лопачак відзначив: "Дякуємо Григорію Козловському , керівництву футбольного клубу "Рух" і всім хлопцям, які до цього долучаються. Наша співпраця відбувається вже впродовж тривалого часу. Вона є дуже помічною для хлопців, яка зараз перебувають на сході. Тому що всі ці речі в максимально швидкі терміни ми отримуємо, і це значно посилює боєздатність наших воїнів. Ось і цього разу те, що ви сьогодні передаєте, вже завтра прибуде на схід".

Він додав, що в переважній більшості це запчастини до автомобілів, тому що ті надзвичайно швидко ламаються – через погані дороги й обстріли псується ґума, проколюються колеса. Через це потрібні постійні ремонти. Від того, наскільки якісно їздять машини, наскільки вони у справному стані, залежать і життя наших бійців, це підвищує боєздатність наших частин.

Військові вантажать отриману від Григорія Козловського і ФК "Рух" допомогу

У свою чергу генеральний директор львівського ФК "Рух" Ігор Дедишин особливо підкреслив: "Черговою партією допомоги нашим військовим ми підтверджуємо, що не зупиняємося і не втомлюємося. Розуміємо, що зараз це вкрай необхідно. Кажуть, що добрі справи люблять тишу, але ми робимо нашу допомогу публічною, тому що вважаємо, що це стане певним сигналом і для суспільства, і для Збройних сил України, аби всі переконалися, що маємо серйозний тил, який тримає руку на пульсі, завжди перебуває поруч, на відстані витягнутої руки та готовий допомагати кожен на своєму фронті. Це сигнал для підприємців, меценатів і простих людей, що всі повинні брати в тому участь і допомагати нашим військовим наближати нашу Перемогу".

Гендиректор ФК "Рух" Ігор Дедишин разом із військовими артилеристами

До речі, вже незабаром українські артилеристи отримають безпілотники "Посейдон" від футбольного клубу "Рух".

Маркіян Лопачак додав: "Зараз хлопці завершують навчання. Думаю, що найближчим часом ці крила передадуть безпосередньо до роботи. Крім "Посейдонів", так само завдяки футбольному клубу "Рух" ми отримували інші безпілотними, на них зараз навчається інша група військових".

Артилеристи передали ФК "Рух" бойовий стяг своєї бригади

За його словами, безпілотні апарати для артилерії – це фактично очі. "Наскільки якісні ці очі, наскільки якісно ми бачимо ворога, настільки прицільно можемо по ньому працювати. Відповідно до того буде кращий результат. Це надзвичайно вагома допомога, я думаю, що найближчим часом ми можемо продемонструвати якість цієї роботи", — сказав М.Лопачак

У відповідь українські захисники-артилеристи передали футбольному клубу "Рух" бойовий стяг своєї бригади за численну допомогу та підтримку.

"Цей прапор буде висіти на найбільш видному місці. Ми ним дуже пишаємося. Бойовий стяг стане одним зі символів клубу, він займе найпочесніше місце на нашій базі, аби щодня кожна дитина, яка займається в академії "Руху", кожен футболіст, кожен працівник клубу, кожен гість – усі це бачили та розуміли, в який час ми живемо і чому цей прапор тут", — заявив відтак І.Дедишин.