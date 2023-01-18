Шольц назвав умову постачання танків Leopard 2 в Україну

Відповідь президента США поки невідома

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів із президентом США Джо Байденом розповів, за яких умов розблокує постачання танків ЗСУ.

Як говориться в матеріалі Süddeutsche Zeitung, глава уряду ФРН зазначив, що Leopard 2 поїдуть в Україну після того, як Вашингтон ухвалить таке ж рішення щодо танків Abrams.

Видання не наводить інших деталей розмови, проте зазначає, що, мабуть, Байден на себе якихось зобов’язань брати не став.

Проте в матеріалі йдеться, що США вимагають від Німеччини не лише дозволити постачання танків іншими європейськими країнами, а й самій передати певну кількість.

Як відомо, останнім часом Берлін стикається з посиленим тиском з боку європейських країн щодо розблокування постачання Leopard 2. Країни на кшталт Польщі та Фінляндії готові розпочати передачу цих танків, проте оскільки вони виробляються в Німеччині, то спочатку необхідно отримати від неї дозвіл на реекспорт.

Варто зазначити, що першою країною, що вже погодилася передати Україні танки західного зразка, стала Великобританія, яка обіцяє виділити на потреби ЗСУ 12 танків Challenger 2 власного виробництва.