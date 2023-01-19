Ворог нагромаджує сили на Запорізькому напрямі: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається просунутися на Луганщині та Донеччині

Російські окупанти продовжують спроби повернути втрачені позиції у Кремінної. Вони також хочуть захопити Донецьку область повністю — триває наступальна операція в районі Соледара, Бахмута, Авдіївки, на захід від Донецька.

Як зазначає інститут вивчення війни, просування росії в районі Соледара продовжує викликати "перетягування каната" між вагнерівцями та Міноборони рф в інформаційному полі. На півдні росіяни концентрують сили в Запорізькій області, ймовірно, їхнє призначення оборона чи наступальні дії. Також на півдні використовується все більше запальних боєприпасів для ударів ворогом.

За даними Генштабу ЗСУ атаку противника вдалося відбити в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

У районі Кремінний ворог продовжує контратакувати. Окупанти могли просунутися на південь від Майданчика. Росіяни продовжують перекидати резерв і військову техніку на Луганщину, зокрема, до району Сєвєродонецька. Їх перекидають через річку Красна, яка тече через Кремінну, мабуть, готуючись до оборони.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині окупанти продовжують атаки в районі Соледара — вони намагалися просуватися на північний схід і північ. Бої з ворогом також йшли на північний захід та південний захід. Просування в районі Соледара викликає в росії конкуренцію за визнання — Міноборони рф намагається применшити роль вагнерівців.

У районі Бахмута ворог продовжив наступ — місто та околиці під атакою. На Авдіївському напрямі також продовжуються кровопролитні бої. Українські військові відбивають атаки в районі Водяного, Мар’їнки, Побєди.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни накопичуються в Запорізькій області, ймовірно, в очікуванні масштабних оборонних чи наступальних дій. Ворог вів невстановлені наступальні дії у районі Гуляйполя та Оріхова. На південному напрямі, зокрема й на Херсонщині, посилили обстріл. Ворог все частіше використовує запальні боєприпаси. В ISW вважають, що це пов’язано із нестачею артилерійських снарядів.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США продовжують допомагати Україні та анонсували новий пакет допомоги — про нього мають розповісти до кінця тижня. Триває також дискусія щодо танків для України — німецький канцлер висунув цікаву умову.