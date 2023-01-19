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Ворог нагромаджує сили на Запорізькому напрямі: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські воїни продовжують протистояти окупантам Новина оновлена 19 січня 2023, 06:45
Українські воїни продовжують протистояти окупантам. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог намагається просунутися на Луганщині та Донеччині

Російські окупанти продовжують спроби повернути втрачені позиції у Кремінної. Вони також хочуть захопити Донецьку область повністю — триває наступальна операція в районі Соледара, Бахмута, Авдіївки, на захід від Донецька.

Як зазначає інститут вивчення війни, просування росії в районі Соледара продовжує викликати "перетягування каната" між вагнерівцями та Міноборони рф в інформаційному полі. На півдні росіяни концентрують сили в Запорізькій області, ймовірно, їхнє призначення оборона чи наступальні дії. Також на півдні використовується все більше запальних боєприпасів для ударів ворогом.

За даними Генштабу ЗСУ атаку противника вдалося відбити в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні 19.01
Карта воєнних дій в Україні

Схід України

У районі Кремінний ворог продовжує контратакувати. Окупанти могли просунутися на південь від Майданчика. Росіяни продовжують перекидати резерв і військову техніку на Луганщину, зокрема, до району Сєвєродонецька. Їх перекидають через річку Красна, яка тече через Кремінну, мабуть, готуючись до оборони.

Карта боїв на лінії Сватове – Кремінна 19.01
Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині окупанти продовжують атаки в районі Соледара — вони намагалися просуватися на північний схід і північ. Бої з ворогом також йшли на північний захід та південний захід. Просування в районі Соледара викликає в росії конкуренцію за визнання — Міноборони рф намагається применшити роль вагнерівців.

У районі Бахмута ворог продовжив наступ — місто та околиці під атакою. На Авдіївському напрямі також продовжуються кровопролитні бої. Українські військові відбивають атаки в районі Водяного, Мар’їнки, Побєди.

Карта боїв у Донецькій області 19.01
Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни накопичуються в Запорізькій області, ймовірно, в очікуванні масштабних оборонних чи наступальних дій. Ворог вів невстановлені наступальні дії у районі Гуляйполя та Оріхова. На південному напрямі, зокрема й на Херсонщині, посилили обстріл. Ворог все частіше використовує запальні боєприпаси. В ISW вважають, що це пов’язано із нестачею артилерійських снарядів.

Карта воєнних дій на півдні України 19.01
Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США продовжують допомагати Україні та анонсували новий пакет допомоги — про нього мають розповісти до кінця тижня. Триває також дискусія щодо танків для України — німецький канцлер висунув цікаву умову.

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#Мапа #Війна