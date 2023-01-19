Ідуть жорстокі бої: американська розвідка розповіла про ситуацію в Соледарі та Бахмуті

Окупанти прокладають собі дорогу масовими жертвами

Поки російські окупанти заявляють про свої успіхи в районі Соледара та Бахмута, американська розвідка зазначає, що ворог не має повного контролю над цими населеними пунктами. Ідуть серйозні бої.

Про це розповів представник ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пославшись на дані розвідки за ранок середи (ред. — у Вашингтоні та Києві різниця в часі дуже суттєва: коли в Україні 7 ранку — у цій частині США лише опівночі на 19 січня). За його словами, територія залишається спірною в районі Соледара — на цьому напрямі бої найжорстокіші. Ворог справді зміг розвинути поступ, але платить за нього високу ціну.

Щоб просуватися, росіяни фактично закидали українські позиції тілами. Зусилля щодо наступу, за даними Кірбі, під керівництвом голови вагнерівців Євгена Пригожина, а російські військові здійснюють підтримку. Це зберігає напруженість між пригожиним і російським керівництвом, адже він хоче, щоб його вважали незаміннішим, ніж традиційна армія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що згідно з картами бойових дій — ворог атакує з різних боків від Соледара і активно намагається прорватися до Бахмута. Соледар, попри всі заяви вагнерівців та російських джерел, продовжує фігурувати у зведеннях Генштабу ЗСУ як місце відбитої атаки.