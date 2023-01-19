Заробляють гроші і читають українською: як полонені росіяни живуть в українській колонії (фото)

Окупантів привчають самостійно готувати, працювати і навіть читати українською

Російські окупанти, яким поталанило вижити у боях з українськими захисниками і потрапити до полону, зараз утримуються у спеціальних таборах. Систематично ув'язнених там відвідують уповноважені члені міжнародних організацій. Натомість росія доступу до полонених українців не надає, тож в яких умовах утримуються наші громадяни — велике питання.

Журналістам видання Meduza вдалося відвідати одне з місць, де перебувають окупанти і показати, як живуть в Україні полонені росіяни.

Кімната для відпочинку

Як встановили репортери, із самої колонії, де утримують загарбників із росії, відселили звичайних українських в’язнів, адже це передбачено Женевською конвенцією. Що стосується належних у таборі умов для проживання, то за ними невпинно стежать мовами в таборі стежать представники Червоного Хреста. Вони систематично відвідують в'язницю із відповідними перевірками.

У колонії російських полонених привчають до роботи, яка, до речі, оплачується. За отриману зарплату військовополонені мають змогу придбати собі щось у місцевому магазині — або, до прикладу, сплатити за додаткову розмову телефоном із рідними.

Військовополонені працюють і зароблять гроші на власні потреби

Харчуються окупанти самостійно, готуючи для себе тричі на день.

Харчуються загарбники тричі на день

Також у полонених є кімната відпочинку, де вони можуть подивитися телевізор або навіть почитати книжки українською мовою. На території колонії є церква.

Нагадаємо, що раніше журналістам "Телеграфу" вдалось побувати у таборі, де утримують військовополонених окупантів. Детальніше дізнатися про умови проживання окупантів в Україні можна дізнатися з нашого матеріалу: "Несправедливість по-українськи: в яких умовах утримують полонених ворогів та що вони кажуть про війну".