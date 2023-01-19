Рус

Заробляють гроші і читають українською: як полонені росіяни живуть в українській колонії (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
861
ЗМІ показали, як живуть російські полонені в колонії Новина оновлена 19 січня 2023, 12:47
ЗМІ показали, як живуть російські полонені в колонії. Фото Meduza

Окупантів привчають самостійно готувати, працювати і навіть читати українською

Російські окупанти, яким поталанило вижити у боях з українськими захисниками і потрапити до полону, зараз утримуються у спеціальних таборах. Систематично ув'язнених там відвідують уповноважені члені міжнародних організацій. Натомість росія доступу до полонених українців не надає, тож в яких умовах утримуються наші громадяни — велике питання.

Журналістам видання Meduza вдалося відвідати одне з місць, де перебувають окупанти і показати, як живуть в Україні полонені росіяни.

Колонія, де живуть окупанти
Кімната для відпочинку

Як встановили репортери, із самої колонії, де утримують загарбників із росії, відселили звичайних українських в’язнів, адже це передбачено Женевською конвенцією. Що стосується належних у таборі умов для проживання, то за ними невпинно стежать мовами в таборі стежать представники Червоного Хреста. Вони систематично відвідують в'язницю із відповідними перевірками.

У колонії російських полонених привчають до роботи, яка, до речі, оплачується. За отриману зарплату військовополонені мають змогу придбати собі щось у місцевому магазині — або, до прикладу, сплатити за додаткову розмову телефоном із рідними.

Як живуть окупанти у полоні
Військовополонені працюють і зароблять гроші на власні потреби

Харчуються окупанти самостійно, готуючи для себе тричі на день.

Окупанти самостійно готують у колонії
Харчуються загарбники тричі на день

Також у полонених є кімната відпочинку, де вони можуть подивитися телевізор або навіть почитати книжки українською мовою. На території колонії є церква.

Нагадаємо, що раніше журналістам "Телеграфу" вдалось побувати у таборі, де утримують військовополонених окупантів. Детальніше дізнатися про умови проживання окупантів в Україні можна дізнатися з нашого матеріалу: "Несправедливість по-українськи: в яких умовах утримують полонених ворогів та що вони кажуть про війну".

Теги:
#Україна #Колонія #Полонені #Військовополонені